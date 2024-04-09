ماسك يتعرض لانتقادات من داخل تسلا بسبب استراتيجيته للسيارات

أعرب الرئيس التنفيذي السابق لشركة تسلا، مارتن إيبرهارد، عن أسفه لقرار الشركة تأجيل برنامجها للسيارات منخفضة التكلفة.

واعتبر إيبرهارد أن خفض أسعار السيارات الكهربائية أمر ضروري لجعلها في متناول الجميع، وأن السوق الصينية تُعدّ من أكثر الأسواق إثارة في هذا المجال.

وجاءت تصريحات إيبرهارد على هامش افتتاحية قمة HSBC للاستثمار العالمي في هونج كونج، وقال: “قرأت مؤخراً أن تسلا قررت عدم متابعة خطط إنتاج طرازها 2، سيارتها المنخفضة الجودة، لأنها لا ترى فدرتها على المنافسة في ظل انتشار السيارات الصينية ذات الأسعار المنخفضة”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا أمر مؤسف، ربما يرغبون في إعادة التفكير في ذلك. يبدو أن السوق أكثر قدرة على المنافشة من تلك الشاحنة العملاقة التي يصنعونها”، وفقًا لما ذكرته “بلومبرج”.

وأشار إيبرهارد إلى أن شركة Toyota Motor Corp “تأخرت في مجال السيارات الكهربائية، وهو ما يفاجئني”، وقال إنه كان “يراقب BYD منذ عقود”.

تُقدم شركة BYD الصينية تنوعًا هائلًا في أسعار سياراتها الكهربائية، بدءًا من سيارة Seagull الهاتشباك بسعر 10 آلاف دولار (69800 يوان)، وصولًا إلى سيارة Yangwang الفاخرة التي تبلغ قيمتها 233,450 دولار (1.68 مليون يوان).

نفي إيلون ماسك

وفي الأسبوع الماضي، نشرت رويترز تقريرًا أفاد بأن تسلا قد ألغت خططها لإنتاج سيارة رخيصة، بينما نفي الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، إيلون ماسك، هذا التقرير.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، رد ماسك بعيون تعبيرية على أحد مستثمري تسلا الذي توقع أن تسلا تحول المزيد من الموارد نحو محاولة جلب سيارة أجرة آلية إلى السوق.

في سبتمبر 2020، طرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، فكرة سيارة كهربائية بسعر 25000 دولار خلال حدث للبطاريات. وعبّر عن ثقته بقدرة الشركة على تصنيعها خلال 3 سنوات تقريباً، وذلك بفضل سلسلة من الابتكارات التي كانت تسلا تعمل عليها.

ويوم الجمعة، أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن موعد كشف النقاب عن سيارة الأجرة الروبوتية التي طال انتظارها، حيث حددت يوم 8 أغسطس موعدًا لتقديم هذا الابتكار الذي تم طرحه لأول مرة للمستثمرين عام 2019.