مؤتمر أبل للمطورين ينطلق في 10 يونيو

أعلنت شركة “أبل” أنها ستعقد مؤتمر المطورين الخاص بها لعام 2024 WWDC24″” في الفترة ما بين 10 و14 حزيران/يونيو المقبل، وسوف يتم بث الفعاليات عبر الإنترنت لكافة المطورين بدون أي تكلفة.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعدّ من أهم فعاليات أبل السنوية، إلى مشاركة أحدث تطورات أنظمة التشغيل الخاصة بالشركة مع مجتمع المطورين العالمي.

وسيُركز مؤتمر WWDC24 على أنظمة iOS و iPadOS و macOS و watchOS و tvOS و visionOS، مع تقديم تفاصيل عن الأدوات وأطر العمل والميزات الجديدة التي ستُساعد المطورين على تصميم وتطوير تطبيقات وألعاب أكثر تميزًا.

وسيُتاح للمطورين والطلاب من جميع أنحاء العالم حضور فعاليات المؤتمر مجانًا عبر تطبيق أبل للمطورين وموقع الويب و YouTube.

وستشمل فعاليات هذا العام جلسات فيديو وفرصًا للتفاعل مع خبراء أبل، بالإضافة إلى منتديات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات.

وستُقام فعالية خاصة في Apple Park يوم 10 حزيران/يونيو، مما يسمح للمطورين بحضور العرض التقديمي الرئيسي، والالتقاء بأعضاء فريق أبل، والمشاركة في الأنشطة الخاصة. وستكون الأماكن محدودة، ويمكن للمطورين المهتمين التقدم للحضور من خلال تطبيق أبل للمطورين وموقع الويب.

وتُولي أبل اهتمامًا كبيرًا بدعم الجيل القادم من المطورين. وضمن هذا السياق، تُنظم الشركة تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift، الذي يُعدّ منصة مثالية لصقل مهارات المطورين الشباب وتعزيز إبداعهم. سيتم إخطار المتقدمين لهذا العام بحالتهم في 28 آذار/مارس، وسيكون الفائزون مؤهلين للتقدم على تجربة الحضور الشخصي في Apple Park.

كما سيُدعى خمسون فائزاً متميزاً لمساهماتهم المذهلة إلى كوبرتينو لحضور فعالية لمدة ثلاثة أيام.