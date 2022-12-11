كيف تنجح المنظمات في تحقيق مستهدفاتها؟

مشعل بن عميره

الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالله العثيم للاستثمار

تسعى المنظمات دائما لتحقيق النجاحات، وتلافي العقبات والتحديات بموازاة ذلك، من خلال نهج اداري يأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل مثل تحليل المنافسين ومراجعة مؤشرات الأداء لكن هل هذا المسار كاف لتحقق المنشآة أهدافها أم هناك عوامل أخرى لرفع المعايير من خلال عناصر أخرى مؤثرة.

من أهم المعايير والنماذج التي تزيد من قدرة المنظمات على تحقيق الأهداف، هو ما يُسمى “إطار عمل McKinsey 7-S”، وهو نموذج تم تطويره في الثمانينات من قبل توم بيترز وروبرت ووترمان، المستشاران السابقان في شركة “ماكينزي” إذ تم تحديد سبعة عناصر داخلية للمنظمة تحتاج إلى العمل بالتوازي حتى تنجح.

تستخدم منهجية McKinsey 7-S في التحليل الداخلي للمنظمة، ويهدف للمساهمة في تهيئة المنظمة للتغيرات المستقبلية، وتقديم صورة شاملة لها عند الرغبة في التغيير أو الاندماج، إضافة إلى التعرف على نقاط القوة والضعف، مع التأكيد على ضرورة أن تعمل جميع عناصر الإطار متناسق مع بعضها البعض.

وفقا للموقع الرسمي لـ”ماكينزي” فإن إطار عمل “7-S” يعد نقطة تحول في التفكير في الفعالية التنظيمية. ويرسم مجموعة من العوامل المترابطة التي تؤثر على قدرة المنظمة على التغيير، ويجب إنجاز هذه العوامل مجتمعة وليست منفردة، إذ سيكون من الصعب إحراز تقدم كبير في جزء واحد منها دون العمل على بقية الأجزاء، لذلك من المهم الالتزام بالتسلسل بين كافة هذه العوامل.

ويعد إطار “7-S” من أهم الأدوات لفهم تركيبة المنظمات والمؤسسات، إذ أثبت الإطار نجاحه لأكثر من 40 عاما حتى الآن، فبعدما كما كان اعتماد القيادات على تنظيمات هيكلية تقليدية، لم يعد ذلك يجدي نفعا في الحاضر، مع نمو حجم المنظماتوتعقيدها والمتغيرات الأخرى المتعددة، لذلك من الضروري الاعتماد على التناغم بين المتغيرات البشرية والمادية.

وقد يتبادر سؤال، ماذا يعني مسمى “7-S”؟، والإجابة ببساطة: هو مصطلح باللغة الإنجليزية يجمع 7 كلمات تبدأ بحرف “S”، وهي كالتالي: الإستراتيجية “Strategy”، الهيكل “Structure”، الأنظمة “Systems”، وتُصنّف هذه بأنها عناصر “صعبة”، أما العناصر الأربعة الأخرى فهي: القيم المشتركة “Shared Values”، المهارات “Skills”، فريق العمل “Staff”، والأسلوب “Style”، وتُصنّف بأنها عناصر “لينة”، وهذه العناصر السبعة هي حجر الأساس لأي منظمة أو منشأة تسعى إلى تحقيق النجاح والاستمرارية، ومن الصعب تحقق ذلك دون تحقيق هذه العناصر.

وعند الحديث عن العناصر الصعبة الثلاثة(الإستراتيجية، الهيكل، الأنظمة)، فإن من السهل نسبياً تحديد هذه العناصر وتحديثها، ويمكن لإدارة المنظمة أن تؤثر عليها بشكل مباشر، أما العناصر اللينة (القيم المشتركة، الأسلوب، الكوادر البشرية، المهارات) فهي تتطلب جهد أكبر لضمان نجاح الخطط المرسومة مع الأخذ بالأعتبار التقييم المستمر.

وفي تجربة عملية لتطبيق “إطار عمل McKinsey 7-S”، نورد شركة المشروبات الغازية “كوكاكولا” Coca-Cola، ففي عنصر “الإستراتيجية” عمدت الشركة إلى وضع موطئ قدم لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال بناء المحفظة والاستحواذ على علامة تجارية صينية متخصصة في الفواكهوالخضار، والتركيز على نهج التوسع في الموارد في الصين والهند، وتعزيز تكاليف مرافق التصنيع والتعبئة لضمان الجودة، وكذلك تعديل العبوات لزيادة الحجم لكل عميل، مع وضع إستراتيجية تسويقية داعمة بقوة للعلامة التجارية.

وضمن مساعيها لتنمية نشاطها، دعمت شركة “كوكاكولا” سلسلة التوريد على نطاق عالمي، باستخدام أدوات جديدة، كما عقدت شراكات وثيقة مع تجار التجزئة، وتضمنت خططها الإستراتيجية أن تكون علامتها التجارية ومنتجاتها قريبة وفي متناول اليد من خلال استخدام آلات البيع، وإعداد خطةلتوزيع المنتجات بوسائل مختلفة.

أما في ما يتعلق بإستراتيجية إدارة المواهب في الشركة، فقد أرسلت الشركة قيم مشتركة بين كوادرها البشرية لضمان العمل بمنهجية بروح الفريق لتحقيق أهداف الشركة لا سيما مع استراتيجية الشركة للتطوير منتجات.

الخلاصة: مع آخر العام تعمل المنظمات على تقييم مسار العمل ومراجعة خططها للمرحلة المقبلة في الغالب من خلال الاعتماد على عنصري الاستراتيجية والهيكل الإداري، وقد لا يكون من اليسير أن تحقق المنظمات مستهدفاتها دون النظر إلى العناصر الأخرى وضمان عملها بالتجانس.