كريم توسّع خدماتها في أبوظبي لتشمل “كريم فود” و”كريم باي”

أعلنت شركة كريم، عن توسيع نطاق خدماتها في العاصمة أبوظبي لتشمل منصتي “كريم فود” و”كريم باي”. تهدف هذه الخطوة إلى توفير تجربة أكثر شمولاً للعملاء، وتسهيل إنجاز مهامهم اليومية من خلال منصة واحدة.

وتوفر منصة “كريم فود” للعملاء في أبوظبي إمكانية الوصول إلى باقة واسعة من المطاعم المفضلة، بما في ذلك المطاعم العربية والعالمية والمقاهي المحلية. وسيتمكن العملاء من طلب وجبات الإفطار والسحور بخصم يصل إلى 50% خلال شهر رمضان المبارك. تتوفر خدمة “كريم فود” حاليًا في مركز العاصمة أبوظبي وجزيرة السعديات وجزيرة الريم والروضة ومنطقة المشرف، ومن المقرر أن تتوسع لتشمل جميع أنحاء أبوظبي خلال عام 2024.

في المقابل، توفر منصة “كريم باي” للعملاء في أبوظبي إمكانية الوصول إلى أكثر من 12 خدمة دفع عبر منصتها. يمكن للعملاء سداد فواتير المياه والكهرباء الخاصة بشركة أبوظبي للتوزيع بالإضافة إلى فواتير الدفع المسبق والدفع الآجل وفواتير الإنترنت المنزلي من شركتيّ دو وإتصالات بشكل فوري. كما يمكنهم إعادة شحن رصيد سالك الخاص بهم ودفع فواتير شركتي Sergas وTechem. هذا إلى جانب إمكانية إجراء التحويلات المالية الدولية الفورية إلى الهند وباكستان مع خطط للتوسع في المملكة المتحدة ومصر والفلبين قريبًا.