فيليب موريس تستحوذ على 14.7% في إيسترن كومباني المصرية

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال عن استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة بنسبة 14.7% في الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر، وذلك في إطار سعي الشركتين إلى استكشاف مجالات التعاون المحتملة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار، بما في ذلك منتجات التبغ المسخن، بهدف تعزيز مستقبل خالٍ من الدخان في مصر.

وفي هذا السياق، أعرب فريد دي وايلد، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ودول الكومنولث في شركة فيليب موريس إنترناشيونال، عن تطلعه إلى استكشاف مجالات التعاون المحتملة مع الشركة الشرقية، بما في ذلك توفير خيارات بديلة للسجائر التقليدية للمدخنين البالغين في مصر.

وتخطط الشركتان لاستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير وتصنيع وتسويق منتجات التبغ المسخن. وتُعد هذه المنتجات بديلاً محتملاً للسجائر التقليدية، حيث تسخن التبغ بدلاً من حرقه، مما يقلل من إنتاج المواد الكيميائية الضارة.