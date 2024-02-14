فيرتيغلوب تحقق 2.41 مليار دولار إيرادات في 2023

حققت فيرتيغلوب إيرادات بقيمة 646 مليون دولار وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 289 مليون دولار وصافي ربح معدّل بقيمة 103 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2023.

وبلغت إيرادات الشركة 2.41 مليار دولار وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.06 مليار دولار وصافي ربح معدّل بقيمة 363 مليون دولار للعام 2023.

وحققت الشركة نمواً بنسبة 23% في الإيرادات وزيادة بنسبة 45% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث.

ويعزى هذا النمو إلى مستوى الطلب القوي وزيادة أحجام المبيعات وزيادة أسعار الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والاضطرابات في العرض.

ومن المتوقع أن تستحوذ “أدنوك” على حصة شركة “أو سي أي” البالغة 50% في فيرتيغلوب مقابل 3.62 مليارات دولار خلال عام 2024.

وستصبح “أدنوك” المساهم المالك لحصة الأغلبية في فيرتيغلوب بملكية إجمالية تبلغ 86.2%.

وستُمكن هذه الصفقة فيرتيغلوب من الاستفادة بشكل أكبر من موارد “أدنوك” وخبراتها وعلاقاتها لتحقيق فرص نمو جديدة.

وستركز فيرتيغلوب على استكشاف إمكانيات جديدة في منتجاتها الرئيسية من اليوريا والأمونيا، وتسريع التحول نحو فرص جديدة على صعيد الأسواق والمنتجات، مع زيادة التركيز على الأمونيا المستدامة.

وصادق مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب على توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 9 فلوس/سهم.

وتعتبر فيرتيغلوب واحدة من أعلى معدلات عوائد الأرباح في القطاع والسوق بشكل عام.

وتهدف فيرتيغلوب إلى تحقيق توازن بين توزيع الأرباح والإنفاق الاستراتيجي على المشاريع ذات القيمة المضافة.

ووضعت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرز آند بورز و فيتش مؤخراً، شركة فيرتيغلوب تحت المراقبة الائتمانية الإيجابية في انتظار الانتهاء من نقل الملكية إلى أدنوك.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب:

“متحمسون للفصل التالي في مسيرة فيرتيغلوب، خاصةً في ضوء استحواذ “أدنوك” على حصة شركة “أو سي أي” البالغة 50%.”

“هذه الصفقة تدعم خططنا المستقبلية للنمو وتجعلنا عنصراً رئيسياً في خارطة طريق “أدنوك” الطموحة.”