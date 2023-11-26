فريق التحرير by فريق التحرير

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صراع انتقاء المواهب.. غوغل تتفوق على آبل وميتا

تستمر المنافسة بين أكبر شركات العالم في انتقاء المواهب، والموظفين الأكثر موهبة لتطوير الأداء والمنتجات.

فريق التحرير by فريق التحرير
غوغل

يغادر موظفو شركة آبل إلى العمل في غوغل وفقًا لدراسة جديدة صادرة عن  شركة “سويتش أون بزنس” الخاصة ببيانات موقع التوظيف لينكد إن  لتحديد الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا التي تجذب المواهب.

 وقامت الشركة بتحليل ملفات تعريف الموظفين في غوغل وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وتسلا وغيرها من الشركات الكبرى.

ومن خلال تحليل ملفات تعريف الموظفين، وجدت الدراسة أن 26.51% من موظفي ميتا قد عملوا سابقًا في شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى.

ووفقاً للدراسة، تمتلك غوغل أكبر قدر من المواهب من حيث الحجم، حيث يأتي 38316 (24.15٪) من موظفي الشركة من شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى.

وتحتل آبل مرتبة أعلى قليلاً، حيث يأتي 5.7٪ من قوتها العاملة من شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى، ورغم أنها نسبة صغيرة، إلا أنها لا تزال تمثل عددًا بارزاَ جدًا، بينما عمل 4773 موظفًا في آبل بشركة “إنتل” سابقا.

و استخدمت آبل سابقًا رقائق إنتل في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها وتقوم الآن بتطوير رقائقها الخاصة داخليًا، لذلك هذا الرقم ليس مفاجئًا تمامًا، حيث اشترت آبل أيضًا قسم “مودم” في إنتل، والذي جاء مع 2000 من موظفيها.

الأمر الذي قد يكون مفاجئاً هو حقيقة أن موظفي آبل هم الأكثر عرضة للانتقال إلى غوغل، مقارنةً بوجهتهم التالية الأكثر أهمية بعد آبل، وهي أمازون، ثم ينتقل موظفو آبل إلى ميتا، ثم مايكروسوفت و تسلا و نافيدا على الترتيب.

أما بالنسبة لأصل موظفي آبل، فمن المرجح أن يدخل الموظفون الجدد إلى الشركة من إنتل، يليهم مايكروسوفت  أمازون وغوغل و أي بي إم،  وأوركل وتسلا ونافيدا وأدوبي وميتا.

في حين أن موظفي آبل يتوجهون غالبا إلى غوغل، إلا أن موظفي غوغل يتوجهون إلى ميتا ومايكروسوفت وأمازون حيث تحتل آبل المرتبة الرابعة فقط في القائمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...