فريق التحرير by فريق التحرير

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تي في إم كابيتال هيلثكير تغلق صندوق عافية بقيمة 250 مليون دولار في السعودية

سيتم استخدام هذا الاستثمار لتمويل الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة “تي في إم كابيتال هيلثكير” المتخصصة في استثمارات رأس المال لنمو شركات الرعاية الصحية، عن إغلاق صندوق عافية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في الدفعة الثانية له من جمع رؤوس الأموال في الشرق الأوسط.

وسيتم استخدام هذا الاستثمار لتمويل الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، مع التركيز على مجالات مثل محاربة الشيخوخة والجينوم، وطب الأورام، وتصنيع المستحضرات الدوائية، وأدوات التشخيص.

وقال بندر الحمالي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق (JADA): “يمثل إغلاق صندوق عافية التابع لشركة ” تي في إم كابيتال هيلثكير” نقطة فارقة في عملية جمع رؤوس الأموال الخاصة وضخها في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ونعتز بقيادة هذا الاستثمار، وتوفير رأس المال لدعم تنمية القطاع بما يتماشى مع رؤية 2030″.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...