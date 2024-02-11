أصبحت بين أكبر 10 شركات.. شركة بريطانية تحقق مكاسب غير متوقعة في يوم واحد

في لمح البصر، تحولت شركة أرم هولدينج البريطانية التي تعمل في مجال التكنولوجيا إلى واحدة من أضخم الشركات البريطانية من حيث القيمة السوقية، بسبب تحقيقها مكاسب غير متوقعة في يوم واحد فقط

وحققت الشركة البريطانية، المدرجة في بورصة ناسداك، مكاسب غير مسبوقة في ختام تداولات يوم الخميس الماضي، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 50%، لتصل إلى 117 مليار دولار.

وبعد مكاسب يوم الخميس، أصبحت أرم هولدينج في الترتيب السادس بين الشركات البريطانية من حيث القيمة السوقية، مقتربة بذلك من القيمة السوقية للشركة البريطانية العملاقة يونيليفر التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 129 مليار دولار.

وجاء الارتفاع الهائل فيس أسهم الشركة البريطانية المنتجة لأشباه الموصلات وتصميم البرمجيات، بسبب تفاؤل المستثمرين بشأن أرباح الربع الثالث للشركة.

وتجاوزت نتائج أعمال الشركة، التي تتخذ من مدينة كامبريدج بإنجلترا مقرا لها، توقعات المحللين بنسبة 8% لتحقق إيرادات بلغت 824 مليون دولار.

شركة بريطانية تحقق مكاسب غير متوقعة في يوم واحد

وأرجع المحللون ارتفاع إيرادات أرم هولدينج بسبب تزايد مدفوعات التراخيص وحقوق الملكية، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الشركة في الصين، وفقا لجريدة “إيفننج ستاندرد” البريطانية

وفي عام 2016، اشترت شركة الاستثمار اليابانية “سوفت بنك” الشركة البريطانية أرم هولدينج، في صفقة بلغت قيمتها وقتها نحو 24 مليار جنيه إسترليني.

في سبتمبر 2023، أدرجت الشركة البريطانية أسهمها التداول في البورصة الأمريكية بسعر 51 دولاراً للسهم الواحد، ووقتها كانت قيمتها السوقية لا تزيد عن 52 مليار دولار، وبالمقارنة مع إغلاق يوم الخميس الماضي الذي وصلت فيه القيمة السوقية إلى 117 مليار دولار، فإن ذلك يعني تضاعف القيمة السوقية للشركة.

مدير الاستثمار في شركة أية جي بيل، روس مولد قال إن شركة أرم هولدينج قادرة على تحقيق النمو بسرعة بسبب طبيعة عملها المتمثل في إنشاء وترخيص تصميمات أشباه الموصلات بدلاً من تصنيع الرقائق.

ودعا الشركة إلى الاستفادة من الطفرة الحالية في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، بالمقارنة مع المبيعات البطيئة في قطاع لأجهزة التقليدية المستخدمة في مجالات مثل الحوسبة الشخصية.