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السوق السعودي… أرباح قطاع الاتصالات ترتفع إلى 5.76 مليارات ريال خلال 3 أشهر

ارتفع صافي ربح شركات الاتصالات الأربعة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث للعام 2023، إلي 5.761 مليار ريال سعودي تقريبا.

فريق التحرير by فريق التحرير
السوق السعودي

ارتفع صافي ربح شركات الاتصالات الأربعة المدرجة بسوق الأسهم السعودي، خلال الربع الثالث للعام 2023، بنسبة 44.78% إلي نحو5.761 مليار ريال سعودي تقريبا، مقارنة بـ 3.979 مليار ريال تقريبا، بالربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قيمتها 1.782 مليار ريال.

وأكدت شركات الاتصالات الأربعة، التي تمثل قطاع الاتصالات في السوق السعودي، في إفصاح عن البيانات المالية خلال الربع الثالث من 2023، نشرها موقع “تداول” السعودية، أن سبب زيادة صافي الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة بنظيره عام 2020، يعود إلى ارتفاع الإيرادات.

إفصاح الشركات الأربعة المدرجة بالسوق السعودي

السوق السعودي

وحسب إحصائية لـ”أريبيان بزنس“، تستند على إفصاح الشركات الأربعة المدرجة بالسوق السعودي، نشرها موقع “تداول” السعودية، استحوذت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” على نحو 85.12% من إجمالي صافي أرباح شركات قطاع الاتصالات.

فيما حققت شركتان من الشركات الأربعة، قفزات في صافي الأرباح، على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2023، حيث حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية”، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو)، نسبة زيادة سنوية في صافي الربح بلغت 235.29%، و622.32%، على التوالي.

وفيما يلي جدول يوضح صافي ربح شركات الاتصالات الأربعة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بنفس الفترة في عام 2022:

الرقمالشركة صافي ربح الربع الثالث 2023صافي ربح الربع الثالث2022التغير %
1الاتصالات السعودية “اس تي سي”4904351438.49
2إتحاد إتصالات “موبايلي”52437340.48
3الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية”  28585235.29
4إتحاد عذيب للإتصالات (GO قو)47.896.63622.32
الإجمالي5760.893978.6344.78
صافي ربح شركات الاتصالات الأربعة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من 2023
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...