السوق السعودي… أرباح قطاع الاتصالات ترتفع إلى 5.76 مليارات ريال خلال 3 أشهر

ارتفع صافي ربح شركات الاتصالات الأربعة المدرجة بسوق الأسهم السعودي، خلال الربع الثالث للعام 2023، بنسبة 44.78% إلي نحو5.761 مليار ريال سعودي تقريبا، مقارنة بـ 3.979 مليار ريال تقريبا، بالربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قيمتها 1.782 مليار ريال.

وأكدت شركات الاتصالات الأربعة، التي تمثل قطاع الاتصالات في السوق السعودي، في إفصاح عن البيانات المالية خلال الربع الثالث من 2023، نشرها موقع “تداول” السعودية، أن سبب زيادة صافي الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة بنظيره عام 2020، يعود إلى ارتفاع الإيرادات.

إفصاح الشركات الأربعة المدرجة بالسوق السعودي

وحسب إحصائية لـ”أريبيان بزنس“، تستند على إفصاح الشركات الأربعة المدرجة بالسوق السعودي، نشرها موقع “تداول” السعودية، استحوذت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” على نحو 85.12% من إجمالي صافي أرباح شركات قطاع الاتصالات.

فيما حققت شركتان من الشركات الأربعة، قفزات في صافي الأرباح، على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2023، حيث حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية”، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو)، نسبة زيادة سنوية في صافي الربح بلغت 235.29%، و622.32%، على التوالي.

وفيما يلي جدول يوضح صافي ربح شركات الاتصالات الأربعة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بنفس الفترة في عام 2022:

الرقم الشركة صافي ربح الربع الثالث 2023 صافي ربح الربع الثالث2022 التغير % 1 الاتصالات السعودية “اس تي سي” 4904 3514 38.49 2 إتحاد إتصالات “موبايلي” 524 373 40.48 3 الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” 285 85 235.29 4 إتحاد عذيب للإتصالات (GO قو) 47.89 6.63 622.32 الإجمالي 5760.89 3978.63 44.78 صافي ربح شركات الاتصالات الأربعة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من 2023