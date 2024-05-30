شراكة “الياه سات” و”ساتكوم تكنولوجيز” تعزز الاتصالات الفضائية في زيمبابوي

أعلنت شركة “الياه سات”، المزود لحلول الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة “ساتكوم تكنولوجيز” الزيمبابوية، بهدف استكشاف فرص جديدة في مجال الاتصالات الفضائية في زيمبابوي وتلبية الطلب المتزايد في قطاعات حيوية مثل التعدين والزراعة والصحة والتعليم.

وتمثل هذه الخطوة إنجازًا هامًا في استراتيجية “الياه سات” للتوسع في القارة الإفريقية، حيث ستمكن القطاعات الاقتصادية الرئيسية والحكومية والمؤسسات من الاستفادة من قوة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن تبدأ خدمات “الياه سات” في زيمبابوي اعتبارًا من حزيران/يونيو 2024، وستعمل الشركتان بشكل وثيق مع الحكومة الزيمبابوية لضمان نجاح هذه المبادرة.

وستتعاون الشركتان لتقديم حلول مبتكرة وموثوقة للاتصالات الفضائية للمشاريع الحكومية، بما يدعم مبادرات التنمية في زيمبابوي.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي كبير على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد.

وفي هذا السياق، أعرب سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “الياه سات”، عن فخره بهذه الشراكة، مؤكدًا التزام الشركة بتعزيز الاتصال في جميع أنحاء القارة ودعم التحول الرقمي للدول الإفريقية.

من جانبه، أعرب تافادزوا كولينز سيمو، الرئيس التنفيذي لشركة “ساتكوم تكنولوجيز”، عن حماسه للتعاون مع “الياه سات”، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستلعب دورًا هامًا في سد الفجوة الرقمية وتعزيز النمو الاقتصادي في زيمبابوي.

يذكر أن “الياه سات” قد نجحت في تطبيق حلولها المبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية، مما ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الوصول إلى خدمات الاتصال.

ومن المرجح أن يعزز إطلاق القمر الصناعي “الثريا 4” في وقت لاحق من هذا العام من قدرة الشركة على تقديم خدمات متقدمة في القارة.