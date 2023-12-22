سالك تتعاون مع إعمار في مواقف دبي مول

قالت شركة سالك إنها اتفقت مع شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق على تفعيل التقنية التي تستخدمها في بوابات التعرفة المرورية في دبي لتمكين زوار “دبي مول” من تجربة مواقف سلسة وخالية من الحواجز.

ووفقاً لبيان صادر عن سالك، سيتم تحصيل الرسوم بشكل آلي من دون تذاكر عن طريق استخدام نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وخصم الرسوم من حسابات الزوار.

وأشارت سالك إلى أنه من المقرر إطلاق الخدمة في دبي مول بحلول الربع الثالث من عام 2024.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سالك: “هذا المشروع مهم لاستراتيجية الشركة في تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل لسائقي المركبات في دبي، فضلاً عن هدفنا في تنويع مصادر الدخل”.

وأضاف: “يتيح النظام ميزة الاستغناء عن البوابات أو الحواجز في مواقف دبي مول، بما يساعد في تقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور للمتعاملين”.

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: “ينبع هذا التعاون من التزامنا بتحسين تجارب ضيوفنا باستمرار في دبي مول. يسعدنا أن نجعل خدمة مواقف السيارات أكثر سهولة وسلاسة مع إدخال حلول وخبرة سالك في مجال النقل.”