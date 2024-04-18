“سابك” تدشن أول مصنع في العالم لأفران التكسير الكهربائي

بدأت شركات “سابك” و”باسف” و “ليندي” عملية تشغيل أول مصنع تجريبي في العالم لأفران التكسير الكبيرة بتقنية التسخين الكهربائي، بعد إتمام ثلاث سنوات من عمليات التطوير والهندسة والبناء.

تم افتتاح المصنع التجريبي بموقع “فيربوند” التابع لشركة “باسف” في مدينة لودفيغسهافن بألمانيا.

يهدف المصنع التجريبي إلى استخدام الكهرباء كمصدر حراري لإنتاج الأوليفين، وهو مركب أساسي في صناعة المواد الكيميائية. تعتبر عمليات التكسير أساسية لإنتاج الأوليفينات والعطريات، وهي عمليات تتطلب كميات كبيرة من الطاقة.

يهدف هذا المصنع التجريبي إلى عرض إمكانيات الإنتاج المستمر للأوليفين باستخدام الكهرباء كمصدر للحرارة، حيث يصل درجة الحرارة المستخدمة في عمليات التكسير إلى 850 درجة مئوية.

تعتمد هذه التقنية الجديدة على مصادر الطاقة المتجددة، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إحدى أكثر عمليات الإنتاج كثافة في استهلاك الطاقة في صناعة الكيماويات. تُقدر هذه التكنولوجيا الحديثة بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 90% على الأقل مقارنة بالتقنيات التقليدية المستخدمة حاليًا.

يأتي هذا الافتتاح بعد ثلاث سنوات من الأعمال الهندسية والتطوير التي تمت بهدف تطوير تقنيات متقدمة في صناعة الكيماويات.

Together with partners, we inaugurated the world’s first demonstration plant for large-scale electrically heated steam cracking furnaces that could significantly reduce CO2 emissions, further strengthening our sustainability target.



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