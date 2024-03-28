دريك آند سكل انترناشونال تناقش إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال

دعت شركة “دريك آند سكل انترناشونال” المساهمين لحضور اجتماع جمعيتها العمومية المُقرر عقده في الأول من نيسان/إبريل المقبل، وذلك بعد تعذر اكتمال النصاب في الاجتماع السابق الذي كان مقرراً أمس الأربعاء.

وقالت الشركة إن الاجتماع سيعقد حضورياً، مع إتاحة إمكانية المشاركة عن بعد عبر التسجيل الإلكتروني.

وأشارت إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية البالغة لمستقبل الشركة، وعلى رأسها مسألة إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم كحدٍ أقصى.

وشدد شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة “دريك آند سكل انترناشونال”، على أهمية تسليط الضوء على جدوى ومؤشرات إعادة الهيكلة الرئيسية، والتي تشمل شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين، وإصدار 10% من مستحقاتهم على هيئة صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.

وأوضح أن إعادة الهيكلة أضافت قيمة كبيرة للشركة من خلال شطب 90% من مستحقات الدائنين، مما سمح بفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع مستقبلية في أربع وحدات أعمال متخصصة:

دريك آند سكل الهندسية

باسافانت للطاقة والبيئة

دريك آند سكل للنفط والغاز

دريك آند سكل للتطوير