خسائر تضرب سوق لقاحات “كوفيد-19”

شهد سوق لقاحات فيروس كورونا “كوفيد-19” خسائر وصلت لـ9 مليارات دولار، أثر التراجع الشديد بالمبيعات حول العالم.

ضربت الخسائر سوق لقاحات كوفيد-19 في ظل التراجع الشديد بالمبيعات حول العالم، وهو ما دفع شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية، لخفض توقعات أرباحها في 2023 بمبيعات لقاح كوميرناتي وعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.







وأوضحت الشركة، أن توقعات إيرادات هذا العام تتراوح بين 58- 61 مليار دولار، مقابل التوقعات السابقة بإيرادات تتراوح بين 67- 70 مليار دولار، بخسارة قدرها 9 مليارات دولار، بحسب “أخبار 24”.







وزادت في الحديث عن تراجع الأرباح، بتأكيد وجود انخفاض ربحية السهم لتتراوح بين 1.45- 1.65 دولار، مقارنة بـ 3.25 -3.45 دولار المتوقع سابقاً، كما توقعت أن تبلغ إيرادات عام 2023 بأكمله لباكسلوفيد وكوميرناتي حوالي 12.5 مليار دولار فقط.



