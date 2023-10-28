فريق التحرير by فريق التحرير

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جي إف اتش البحرينية تنفي الاستحواذ على مؤسسات تعليمية في مصر

وكانت أخبار تداولت حول استحواذ مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي وأبوظبي والبحرين والكويت، على مجموعة تعليمية في مصر.

فريق التحرير by فريق التحرير
جي إف اتش

نفت المجموعة البحرينية جي إف اتش المالية استحواذها على مؤسسات تعليمية في جمهورية مصر العربية.

جي إف اتش تصدر بياناً

وأصدرت المجموعة بياناً صحفياً نشره موقع سوق دبي المالي قالت فيه إن منصتها التعليمية التابعة لها (برايتس) تعمل على نحو مستمر على إنشاء فرص استثمارية في قطاع التعليم، وذلك عن طريق إجراء محادثات مع جهات عديدة في مختلف الدول، وذلك لتوسيع حجم ونشاط المنصة.

وأضافت: لكن وجب التنويه أنه لا توجد أي اتفاقيات نهائية للاستحواذ تم التوقيع عليها لتملك مؤسسات تعليمية في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي.

جي إف اتش

وكانت أخبار تداولت حول استحواذ مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي وأبوظبي والبحرين والكويت، على مجموعة تعليمية في مصر.

وتقوم جي إف إتش كابيتال بعمليات الاستحواذ بقطاع التعليم عبر منصة “برايتس” التابعة لها، التي تستهدف مراحل التعليم الثلاث الأساسية.

يذكر أن المجموع أعلنت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري عن استحواذها على محفظة لوجستية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وهي محفظة لوجستية وصناعية متعددة المجالات في المملكة العربية السعودية، وتضم أيضاَ أصولا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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