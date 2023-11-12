القضاء يلاحق جوجل بعد قصة الـ 18 مليار لاحتكار البحث في أجهزة أبل

هل تعلم أن شركة جوجل تدفع لشركة أبل مليارات الدولارات كل عام لتظل محرك البحث الافتراضي على أجهزة أبل.

وفي دعوى مكافحة الاحتكار الفيدرالية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل، كشفت عملاق البحث في المحكمة مؤخرًا أنها دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 لتكون محرك البحث الافتراضي عبر مختلف الخدمات.

لم تحدد جوجل من حصل على ماذا، لكن من المحتمل أن معظمها ذهب إلى أبل، بحسب ما نشر موقع foxnews.

جوجل تدفع مقابل الاحتفاظ بأفضلية البحث على أجهزة أبل

ووفقًا لتقرير صادر عن المحلل توني ساكوناجي في Bernstein، دفعت جوجل لشركة أبل مبلغًا ضخمًا قدره 18 مليار دولار في عام 2021 للحفاظ على محرك البحث الافتراضي على أجهزة أبل.

في حين تم تخفيض مدفوعات جوجل إلى أبل إلى 8 مليارات دولار في عام 2023، بسبب دعوى مكافحة الاحتكار الفيدرالية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل في عام 2020، لا تزال هناك كمية هائلة من المال لم تذكر.

لم تؤكد كل من جوجل و أبل علنًا المبلغ الدقيق للأموال التي تدفع إلى أبل لتكون محرك البحث الافتراضي الأول، لكنهم اعترفوا بوجودها في الماضي.

دعوى مكافحة الاحتكار

لا تزال دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل في عام 2020 جارية، ويمكن أن يكون لها آثار كبيرة على مستقبل صناعة البحث عبر الإنترنت.

وتزعم الدعوى أن جوجل حافظت على نحو غير قانوني على احتكارها في سوق البحث عبر الإنترنت من خلال إبرام اتفاقيات حصرية مع أبل وغيرها من صانعي الأجهزة لمنعهم من استخدام محركات بحث أخرى.

وتنفي جوجل الاتهامات، وتؤكد أن اتفاقياتها مع أبل وغيرها من صانعي الأجهزة مفيدة للمستهلكين والمنافسة.

وعلق كينت والكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل وألفا بيت، على الدعوى قائلاً: “في الختام، لا يستخدم الناس جوجل لأنهم مجبورون على ذلك – بل يستخدمونه لأنهم يريدون ذلك. “