جاز العربية للخدمات توقع عقدين مع أرامكو بقيمة 761 مليون ريال

أعلنت شركة “جاز العربية للخدمات” وفق إفصاح في سوق الأسهم السعودية (تداول) عن توقيعها لعقدين مع شركة “أرامكو السعودية”، بقيمة إجمالية تصل إلى 761 مليون ريال سعودي.

وتأتي هذه العقود في إطار مشاريع توسعة شبكات الغاز الرئيسية في المملكة، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الشركتين والخبرة التي تتمتع بها “جاز العربية” في هذا المجال.

ويتمثل العقد الأول، الذي تبلغ قيمته 416 مليون ريال، في تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في تجمع المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم.

ومن المتوقع أن تمتد فترة تنفيذ هذا العقد لمدة 30 شهرًا، مما سيسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز في المملكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

أما العقد الثاني، والذي تصل قيمته إلى 345 مليون ريال، فيشمل أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية من شدقم إلى محطة ضخ “أرامكو” (شرق- غرب)-1.

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا العقد 40 شهرًا، مما سيعزز كفاءة نقل الغاز وتوزيعه في المملكة.

وترجح “جاز العربية للخدمات” أن يكون لهذه العقود أثر مالي إيجابي على نتائجها المالية خلال السنوات القادمة، حيث ستساهم في تعزيز إيراداتها وأرباحها. كما ستعزز هذه العقود مكانة الشركة كشريك موثوق لـ “أرامكو السعودية” في تنفيذ مشاريعها الحيوية في قطاع الطاقة.