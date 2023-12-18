حصلت على تقييم 3.75 مليار ريال.. تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

أصبحت منصة تمارا المتخصصة في مجال التسوّق والمدفوعات والخدمات المصرفية في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أول شركة مليارية ناشئة بعد إغلاق جولة تمويلية للأسهم من السلسلة “ج” بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي.

وقالت “تمارا” في بيان لها إن عدة شركات ومؤسسات ومستثمرين شاركوا في قيادة هذه الجولة التمويلية لينضموا للمستثمرين الحاليين مثل “كوتو”، و”إنديڤور كاتاليست”، و”تشيك آوت دوت كوم”، يتقدمها:

الأهلي المالية

سنابل للاستثمار

شروق بارتنرز

بيناكل كابيتال

إمبلز

ولفت البيان إلى أن الجولة التمويل تعد من أضخم الاستثمارات في شركة تقنية مالية في المنطقة، بعد أن حصلت الشهر الماضي على تمويل بالدين ليصل إجمالي تسهيلاتها التمويلية إلى 1.5 مليار ريال بقيادة بنك “غولدمان ساكس” و”شروق بارتنرز”.

واشار البيان إلى أن تمارا جمعت تمويلاً إجمالياً بقيمة 1.9 مليار ريال من تمويل الملكية، وأكثر من 1.5 مليار ريال من القروض التمويلية منذ تأسيسها أواخر عام 2020.

ووفقاً للبيان:

تأسست الشركة في أواخر عام 2020

المؤسسون هم: هم عبد المجيد الصيخان وتركي بن زرعه وعبد المحسن البابطين

تزاول الشركة أعمالها في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والكويت

يصل عدد عملائها إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم

لديها أكثر من 30 ألف شريك من المتاجر العالمية و المحلية

وقال عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تمارا: ”نجحت المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانتها القوية في مجال التقنية المالية على الساحة العالمية. وتعد تمارا مثال حي على قوة المنظومة المحلية المتكاملة المدعومة من المشرّعين والتي مكنّت شركات تقنية مالية سعودية مثل تمارا للوصول إلى مرحلة الشركات المليارية”.

من جهته، قال المتحدث لدى الأهلي المالية: “قيادة السلسلة التمويلية “ج” لشركة تمارا من خلال صندوق الأهلي المالية للفنتك المغلق، تتماشى مع أحد أهدافنا المتمثلة في الاستثمار في شركات مستقلة قادرة على تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال. وتُعد التقنية المالية أحد قطاعات الاستثمار الأساسية ضمن محفظتنا الإستراتيجية، كما تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثّلة في تمكين روّاد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية عبر مختلف مراحل النمو والتطوّر. وباعتبار تمارا شركة مليارية سعودية تتطلب خيارات تمويل كبيرة لمواصلة مسيرة نموّها، فإن شركة الأهلي المالية تتمتع بالمكانة المثالية التي تؤهلها لتنفيذ هذا التمويل وبالتالي تعزيز مساهمتها في دعم تطوير البنية التحتية لقطاع التقنية المالية وتحقيق المزيد من النمو فيه”.

وقال المتحدث باسم شركة “سنابل للاستثمار”: “يؤكد دعمنا المستمر واستثمارنا في تمارا ثقتنا الراسخة في مسار النمو اللافت الذي تحققه المنصة. ومن أبرز مستهدفاتنا في سنابل دعم وتمكين الأفكار والرؤى المبتكرة والمساعدة على تحويلها إلى مشاريع هادفة وناجحة. ونبحث باستمرار عن ابتكارات تلبي احتياجات السوق مع ضمان قابلية التوسع والتطوير والاستدامة. وبالفعل وجدنا في تمارا فريقاً متميزاً قادراً على إحداث تحوّل نوعي في الخدمات المالية، ليس فقط داخل المملكة العربية السعودية، ولكن على مستوى المنطقة أيضاً”.