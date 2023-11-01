دعاوى قضائية ضد منشآت سعودية تلاعبت بأسعار الدواجن والبيض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تحريك دعوى جزائية بحق منشأتين اتفقتا على تثبيت أسعار المنتجات في قطاع الدواجن والبيض.

جاء هذا بعد التحقيق مع 3 منشآت عاملة في القطاع، وافقت الهيئة على دراسة طلب إحداهما للتسوية، مع استمرار التحقيقات في القطاع.

يذكر أن الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي، قدر نمو قطاع البيض، الذي وصفه بـ”السريع”، بنسبة “116%”.

بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة، نمو قطاع الدواجن ليصل لنسبة “65%”، ونمو قطاع الأسماك من “30% إلى 58%”، في وقت بلغت تغطية الخضراوات والفواكه بنسبة “100%”، وفق”أخبار24”.

كما يعد قطاع الدواجن في المملكة العربية السعودية من أكبر القطاعات وأسرعها نموا بسبب الاستهلاك الكبير للأغذية الحيوانية، وخاصة لحوم الدواجن، في البلاد.

و قفز إنتاج الدواجن في المملكة العربية السعودية من 900,000 طن متري في عام 2020 إلى 910,000 طن متري في عام 2021، بناء على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية (MEWA).

مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للمنافسة يعقد اجتماعه الرابع والثمانين ويرصد اتفاقاً على تثبيت الأسعار في قطاع الدواجن والبيض ويُحرك الدعاوى الجزائية pic.twitter.com/R5UyRkJKuK — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) October 31, 2023