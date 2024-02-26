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تغريم شركات سعودية كبرى بسبب عملية استحواذية مخالفة

هيئة المنافسة قامت بجمع الأدلة والمعلومات اللازمة وأجرت التحقيقات اللازمة قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكدة على استمرار جهودها في مكافحة أي ممارسات تحد من المنافسة الصحيحة في السوق

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارًا بتغريم شركتي “بندة للتجزئة” و “عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات” بمبلغ 400 ألف ريال لكل منهما، بسبب مخالفتهما للمادة السابعة من نظام المنافسة.

قرارها بمعاقبة الشركتين، جاء لإتمامهما عملية “التركز الاقتصادي” دون إبلاغها، و هذا يعني بحسب مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة احتمال قيام الشركتين بمخالفة نظام المنافسة بعد استحواذ شركة “بندة” للتجزئة على شركة “عتبة الباب” للاتصالات وتقنية المعلومات.

و تم اتخاذ القرار بفرض غرامة مالية بقيمة 400 ألف ريال على كل من الشركتين، مع نشر القرار على نفقتهما، بهدف تطبيق مبدأ شفافية الإجراءات وتعزيز المنافسة العادلة.

وذلك بناءً على مهام الهيئة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.

وأكدت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والمعلومات اللازمة وإجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالة الشركتين إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي اتخذت قرارًا بمعاقبتهما وفقًا للقوانين المعمول بها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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