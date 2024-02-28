شركات سعودية تحظى بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من موديز

أعادت وكالة موديز تأكيد التصنيف الائتماني للعديد من الشركات البارزة في السعودية، ما يدل على الصحة المالية القوية والأهمية الاستراتيجية ومسارات النمو المحتملة لهذه الشركات داخل اقتصاد المملكة.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية

تحافظ (سابك) على تصنيفها عند A1، مما يعكس حضورها العالمي القوي في سوق البتروكيماويات والأسمدة، والأداء المالي القوي، كما تتمتع الشركة بسيولة ممتازة.

تعترف وكالة موديز بنقاط القوة التي تتمتع بها (سابك) مع تسليط الضوء على اعتبارات مثل الطبيعة الدورية لعملياتها والتركيز الجغرافي في المملكة العربية السعودية.

شركة الاتصالات السعودية

تحتفظ شركة stc أيضا بتصنيفها A1، مدفوعا بمركزها المهيمن في قطاع الاتصالات السعودي، حيث تبلغ حصتها في السوق حوالي 71%.

علاوة على ذلك، تتمتع stc بمقاييس مالية قوية، رغم التحديات مثل المنافسة في السوق في المملكة العربية السعودية، وتوزيعات الأرباح الكبيرة.

معادن

حصلت معادن على تصنيف Baa1 بسبب إنتاجها المتنوع، وملفها المنخفض التكلفة، والمساهمين الداعمين ذوي الجودة الائتمانية العالية.

علاوة على ذلك، تسلط وكالة موديز الضوء على أهميتها الاستراتيجية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وسجلها الحافل في تقليص الديون المالية، والسياسات المالية الحذرة، والسيولة القوية.

الشركة السعودية للكهرباء

يأخذ تصنيف A1 الخاص بالشركة السعودية للكهرباء في الاعتبار انخفاض مخاطر الأعمال لعمليات الكهرباء المتكاملة، وهيمنتها على السوق، والدعم التنظيمي.

وتتوافق التوقعات الإيجابية لشركة سابك وشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء مع وجهة نظر موديز بشأن حكومة المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى احتمال كبير لدعم الدولة.

والتغييرات المحتملة في التصنيف لهذه الشركات تتوقف على عوامل مختلفة حددتها وكالة موديز، بما في ذلك التصنيفات الحكومية والأداء التشغيلي وإدارة السيولة وتشمل هذه التحسينات في الإيرادات والربحية، وإدارة الديون.