تحالف استراتيجي بين أباريل وتمارا

أعلنت مجموعة أباريل، المتخصصة في مجالات الأزياء عن تحالف استراتيجي مع تمارا المتخصصة في مجال ابتكارات المدفوعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتنص الاتفاقية على تقديم تمارا واستحداث مفاهيم الدفع والتسوق والخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت أباريل في بيان إنها تسعى بهذه الشراكة لتغيير مفاهيم التسوق من خلال التوفيق بين سعة المتسوقين المالية ورفاهية التسوق.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي للمجموعة “نسعى لجلب هذه التجربة المميزة لعملائنا في الإمارات. وتتوافق هذه الشراكة مع رؤيتنا للتطور المستمر في قطاع التجزئة. ويأتي إدراج خدمة تمارا “اشتر وادفع لاحقاً” بالتوافق مع جهودنا الرفاهية وتوفير المرونة وتقديم خدمة عملاء استثانية”.

وذكر عبد المجيد الصيخان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تمارا ” هذا التحالف الاستراتيجي مع مجموعة أباريل في الإمارات العربية المتحدة هو خطوة مهمة في رحلة تغيير مفاهيم التسوق والدفع التي يتبعها المتسوقون في دول مجلس التعاون الخليجي. ونؤمن أن تمكين المتسوقين ومنحهم المرونة المالية سيضيف الكثير على تجربة التسوق لديهم. حيث نهدف بتعاوننا مع مجموعة أباريل لتصميم مستقبل قطاع التجزئة في المنطقة من خلال توفير حلول دفع أمنة ومرنة”.