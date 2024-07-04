فريق التحرير by فريق التحرير

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25 مليون سهم في أمازون للبيع.. جيف بيزوس يُخفّض حصته بصفقة قياسية

يواصل جيف بيزوس بيع حصته في شركة أمازون، مما يعكس ثقته في استمرار نمو الشركة وتطورها.

فريق التحرير by فريق التحرير
جيف بيزوس

في خطوة أثارت اهتمام الأسواق المالية، كشف جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية، عن نيته ببيع 25 مليون سهم إضافي من الشركة بقيمة تقدر بـ 5 مليارات دولار.

يأتي هذا الإفصاح في أعقاب ارتفاع سهم أمازون لمستويات قياسية جديدة، حيث أغلق يوم الثلاثاء الماضي عند 200 دولار للسهم، وهو أعلى مستوى له منذ طرحه للاكتتاب العام في عام 1997.

وبحسب أوراق الإفصاح المقدمة بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء، فإن عملية البيع قد تمت في وقت مبكر من ذلك اليوم.

وتشير حسابات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى أن هذه الصفقة سترفع إجمالي مبيعات بيزوس من أسهم أمازون هذا العام إلى حوالي 13.5 مليار دولار، بعد أن باع أسهماً بقيمة 8.5 مليار دولار في فبراير الماضي.

وعلى الرغم من هذه الصفقة الكبيرة، سيظل بيزوس مالكاً لحصة لا يستهان بها في أمازون، حيث سيبقى لديه حوالي 912 مليون سهم، أي ما يعادل 8.8% من أسهم الشركة.

ويحتل بيزوس حالياً المرتبة الثانية في قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة صافية تقدر بـ 219 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للثروات.

تجدر الإشارة إلى أن بيزوس يمتلك أيضاً شركة استكشاف الفضاء “بلو أوريجن” وصحيفة “واشنطن بوست”، وقد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن نيته الانتقال من منطقة سياتل إلى ميامي، وهو ما قد يعود عليه بتوفير كبير في الضرائب، حيث تفرض ولاية واشنطن ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 7%، في حين لا تطبق فلوريدا هذه الضريبة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...