ماذا فعل القطاع الخاص في الكويت لتقليل ضغط الكهرباء؟

بعد حادثة انقطاعات التيار الكهربائي التي شهدتها الكويت نهاية الأسبوع الماضي، حيث تأثرت أكثر من 40 منطقة في ست محافظات، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم عن بدء القطع المبرمج للكهرباء.



يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية للتصدي لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة الظروف الجوية الحارة، حيث تتعذر على محطات توليد الطاقة تلبية الطلب خلال فترات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تجاوباً مع هذا التحدي، تتجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الكويت نحو تبني سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.

وقد أعلنت بعض الشركات عن خطوات احترازية جديدة، حيث ستعلق الإنتاج في مصانعها لفترات محددة خلال الأوقات الذروية بين الساعة 11 صباحاً والساعة 5 مساءً، وذلك لتجميع اللوحات الكهربائية والمحولات والإضاءة.

قررت بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلغاء الدوام الحضوري وتحويله إلى عمل عن بُعد (“أونلاين”) من 24 يونيو إلى 4 يوليو، لدعم حملة ترشيد استخدام الكهرباء.

فيما أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت عن بدء تفعيل القطع المبرمج يدويًا كإجراء للحفاظ على استقرار الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة، حيث بدأ القطع في المناطق الصناعية التالية – ميناء عبدالله، صبحان، الري، والشويخ – في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، لمدة ساعتين.





