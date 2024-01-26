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“تعاسة” العمال تكبد الشركات الأمريكية 1.9 تريليون دولار

تعرف إلى خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة “تعاسة” العمال، وسخط الموظفين.

فريق التحرير by فريق التحرير
"تعاسة" العمال تكبد الشركات الأمريكية 1.9 تريليون دولار
"تعاسة" العمال تكبد الشركات الأمريكية 1.9 تريليون دولار

كلفت “تعاسة” العمال، والموظفون الساخطون، الشركات الأمريكية ما يقدر بنحو 1.9 تريليون دولار من الإنتاجية الضائعة العام الماضي، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة غالوب، والذي يضع ثمنًا للتعاسة في مكان العمل.

ينبع هذا الرقم المذهل من شعور المزيد من الأمريكيين بالانفصال عن أصحاب، وأماكن العمل في أعقاب الوباء.

كان مقياس المشاركة من استطلاعات غالوب يرتفع بشكل مطرد على مدى عقد من الزمن، لكنه بلغ ذروته في عام 2020.

تعاسة العمال وانخفاض الرضا في مكان العمل

"تعاسة" العمال تكبد الشركات الأمريكية 1.9 تريليون دولار

والاضطراب الذي حدث خلال السنوات الماضية أدى لانخفاض الرضا في مكان العمل، حيث قال عدد كبير من الموظفين إنهم لا يعرفون بوضوح ما هو المتوقع منهم – وهو أحد الأعراض التي تقلل من المشاركة في العمل.

وبالتالي فإن المخاطر كبيرة بالنسبة للشركات لأن القوى العاملة المشاركة تزيد الإنتاجية، وهذا يساعد على زيادة المبيعات والأرباح، كما أن التواصل بشكل أفضل مع الموظفين يزيد من معدل الاحتفاظ بالعاملين.

قال جيم هارتر، كبير العلماء في ممارسات مكان العمل في مؤسسة غالوب، في تصريحات نقلتها “بلومبرغ”، إن وجود موظفين متحمسين يرتبط “بالكثير من النتائج المختلفة التي تهم المؤسسات”.

الاستقالة الهادئة والحد الأدنى من جهد

"تعاسة" العمال تكبد الشركات الأمريكية 1.9 تريليون دولار

يرسم البحث صورة قاتمة للقوى العاملة في أمريكا، حيث قال ثلث المشاركين فقط إنهم منخرطون في وظائفهم، في حين أن نصفهم يبذلون الحد الأدنى من الجهد، وهو ما يسمى “الاستقالة الهادئة”.

قامت مؤسسة غالوب بحساب تكلفة انخفاض الإنتاجية من خلال تقدير تأثير القيمة بالدولار الناتج عن عدم مشاركة الموظف ثم استقراء ذلك بالنسبة للسكان العاملين.

خسائر الاقتصاد العالمي من تعاسة العمال

"تعاسة" العمال تكبد الشركات الأمريكية 1.9 تريليون دولار

“إن إجمالي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي تقدر بنحو 8.8 تريليون دولار”، وفق توقعات الشركة.

ووجه هارتر، تحذيرا للشركات من إدراك أن إشراك العمال يتجاوز “القيام بأشياء لطيفة للناس”.. يريد الموظفون أن “يشعروا بأن ما يفعلونه في العمل يرتبط بشيء أكبر منهم”.

ولمعالجة هذه المشكلة، اقترح هارتر إجراء عمليات تسجيل أسبوعية فردية وتوجيهات حول كيفية العمل مع زملائهم في العمل.. فعندما يتم إخبار الموظفين بكيفية التعاون مع بعضهم البعض، ارتفع وضوح الدور إلى حوالي 80% من أقل من 50%، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ضرورية بشكل خاص للعاملين الأصغر سنا لأنهم أكثر عرضة لتغيير وظائفهم بحثا عن توازن أكثر إرضاء بين العمل، والحياة.

وأضاف هارتر: “هناك توقعات بين القوى العاملة الجديدة أن يكون لديهم نوع من مديري التدريب الذين يفكرون حقًا في تطويرهم.. إنهم يطالبون بالعمل لتحسين حياتهم، وليس فقط أن يكونوا شيئًا منفصلاً”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...