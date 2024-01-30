الشركات المحاسبية الأربع الكبرى تعترف بمئات الانتهاكات للقواعد التنظيمية

اعترفت الشركات المحاسبية الأربع الكبرى بمئات الانتهاكات للقواعد التنظيمية المصممة لحماية استقلالية عملها في مجال التدقيق، وذلك في أعقاب تطبيق قواعد الإفصاح الجديدة في الولايات المتحدة، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وتأتي هذه الاعترافات في الوقت الذي يحث فيه مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة الشركات والمستثمرين على إيلاء اهتمام أكبر لنتائج عمليات التفتيش السنوية لشركات التدقيق، والتي من المتوقع أن يتم إصدار الجولة الأخيرة منها في الأسابيع المقبلة.

وقد تأخر النقاش حول الحوكمة في الشركات الأربع الكبرى، التي توظف مجتمعة 1.5 مليون شخص وتقوم بمراجعة معظم أكبر الشركات العامة في العالم، بعد سنوات من النمو السريع، وفق لورا إمبسون، الأستاذة المتخصصة في إدارة شركات الخدمات المهنية في كلية بايز للأعمال في جامعة لندن.

وتشترط الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة على موظفي شركات التدقيق وعائلاتهم المباشرة تقديم إفصاحات مالية شاملة، على سبيل المثال عن استثماراتهم، وتحظر التوظيف والعلاقات المالية مع عملاء التدقيق التي يمكن أن تضعف استقلالية الشركة.

وقالت شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (بي دبليو سي) إنها حددت 129 انتهاكاً لقواعد الاستقلالية أثرت على 74 عميلاً، وقد اكتشف مفتشو مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة انتهاكاً آخر بأنفسهم أثناء فحص أعمال التدقيق في عام 2022. وتم تضمين هذه الأرقام في تحديث لتقرير جودة التدقيق الخاص بشركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، المنشور على موقعها الإلكتروني.

وقالت شركة “ديلويت” في تقرير جودة التدقيق الخاص بها الشهر الماضي إنها أبلغت مفتشي شركة مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة بوجود 129 انتهاكاً عبر 78 عميلاً في عام 2022 – مما أثر على ما يقرب من 3 في المائة من عمليات التدقيق في الولايات المتحدة – و107 انتهاكات عبر 53 عميلاً في دورة التفتيش لعام 2023.

وقالت “إرنست ويونغ” أيضاً إنها وجدت انتهاكات للاستقلال تؤثر على 3 في المائة من عمليات التدقيق الخاصة بها في عام 2022.

إلا أن شركة “كي بي إم جي” هي الشركة الكبرى الوحيدة بين الشركات الأربع التي لم تعلن أرقامها، والتي ستصبح علنية في تقارير التفتيش القادمة الصادرة عن مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة لعام 2022. وقرر مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة في العام الماضي البدء بشكل روتيني في تضمين البيانات حول انتهاكات الاستقلال.

وقالت شركات “برايس ووترهاوس كوبرز” و”ديلويت” و”إرنست ويونغ” إنها بحثت في كل انتهاك، وخلصت إلى عدم وجود حالات تم فيها المساس فعليا باستقلالية التدقيق.

وقال شخص مطلع على الوضع في شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” إن أحد الأمثلة كان زوجة أحد الموظفين التي تحتفظ برصيد نقدي في تطبيق المدفوعات “فينمو” Venmo بينما كانت شركة برايس ووترهاوس كوبرز تقوم بمراجعة حسابات الشركة الأم لشركة “فينمو”، “باي بال”.

وقالت شركة “ديلويت” إن حالات عدم الامتثال الأكثر شيوعاً كانت “تتعلق بالعلاقات المالية وعلاقات العمل لحوالي 145 ألف متخصص تمت مراقبتهم”.

وقال دينيس ماكجوان، نائب رئيس مركز جودة التدقيق، الذي يمثل شركات المحاسبة الأمريكية الكبرى: “أود أن أصفها بأنها انتهاكات فنية. هذه الشركات كبيرة، ويعمل فيها عدد كبير من الأشخاص، وقد وضعت ضوابط وأنظمة لتتبع امتثال الأشخاص، ولهذا السبب يتم الإبلاغ عن هذه العناصر دائماً تقريباً ذاتياً”.

وقال متحدث باسم مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة: “إن استقلالية المراجعين تدعم سلامة أسواق رأس المال لدينا وهي ضرورية لضمان ثقة المستثمرين في البيانات المالية التي يعتمدون عليها لاتخاذ القرارات”.