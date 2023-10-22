يتجه صندوق الاستثمارات السعودي لشراء 20% من الحصة المتبقية لشركة”زين السعودية” في شركة “لتيس الذهبية” ضمن صفقة استحواذية.

تلقت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” طلباً من “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي لممارسة حق شراء الحصة المتبقية لـ”زين السعودية” في شركة “لتيس الذهبية”، البالغة 20%، وفق ما أعلنته اليوم الأحد.





قالت “زين السعودية” في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسة “تداول“، إن قيمة العرض المقدم تبلغ 726 مليون ريال (نحو 194 مليون دولار)، مشيرة إلى أن الأثر المالي المتوقع على قوائمها المالية سيكون إيجابياً بمبلغ 121 مليون ريال (32.3 مليون دولار)، إذ تبلغ قيمة الحصة محل الطلب 605 ملايين ريال.





يذكر أن “زين السعودية” باعت مطلع العام الجاري 8069 برجاً من أبراج الاتصالات التابعة لها، إلى شركة “لتيس الذهبية” المملوكة بنسبة 60% من الصندوق السيادي، و10% من قِبل الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و10% من قِبل شركة “سلطان القابضة”. وقُدرت قيمة الصفقة حينها بـ3.02 مليار ريال، حصلت من خلالها “زين السعودية” على مبلغ 2.421 مليار ريال، بالإضافة إلى حصة قدرها 20% في شركة “لتيس الذهبية”.

وكانت شركة زين السعودية، قد أعلنت في يناير الماضي، عن إتمام بيع البنية التحتية لأبراجها لشركة لتيس الذهبية للاستثمار “لتيس الذهبية”، المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة، وزين السعودية، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، وذلك بقيمة 3.02 مليار ريال.

و بموجب الصفقة التزمت “زين السعودية” بنقل مالا يقل عن 3000 برج من أصل 8069 برجا.