فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تمنح التراخيص لـ 15 شركة محاماة أجنبية

تهدف التراخيص التي منحتها السعودية لشركات محاماة لرفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها في المملكة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة العدل السعودية عن الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
وأوضحت أن التراخيص الممنوحة لشركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تهدف لرفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية، عبر منصة الخدمات العدلية الالكترونية ناجز Najiz.sa، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.

يذكر أن كيركلاند وإيليس”؛ أكبر شركة محاماة دولية في العالم، من جهة الإيرادات، والتي يعمل فيها 3500 محامٍ في مكاتبها في الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا، أعلنت مؤخرا عن توسع نطاق أعمالها عبر افتتاح مقرّها الإقليمي الجديد في الرياض، وهو أول مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة بدعمٍ كامل من برنامج المقرّات الإقليمية الصادر بمبادرة من وزارة الاستثمار السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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