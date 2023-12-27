فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تحقق نجاحًا في استقطاب مقار لشركات صينية

لتحويل المملكة إلى مركزًا تقنيًا عالميًا رائد بحلول عام 2030

فريق التحرير by فريق التحرير

تخطط السعودية لأن تصبح مركزًا تقنيًا عالميًا رائدًا خلال السبع سنوات القادمة، بالإضافة إلى استقطاب كبرى شركات التقنية.

وذلك من خلال توسيع نطاق التعاون الدولي مع الشركات التقنية والمؤسسات العالمية لنقل التقنية وتبادل الخبرات.

حيث أبرم البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP وشركة MSA Novo التابعة لشركة MSA Capital اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير القطاع التقني في المملكة، وجذب الشركات التقنية الصينية لافتتاح مقارها الرئيسية في المملكة.


وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الشركة في بكين، حيث مثَّل البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات رئيسه التنفيذي إبراهيم نياز، فيما مثَّل شركة MSA Novo المؤسس والشريك الإداري في MSA Capital, Jenny Zeng.


وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التقني بين البلدين من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتقنيات، وتحفيز تطور القطاع في المملكة، مما يسهم في تعزيز القدرات التقنية للشركات المحلية، وتعزيز الابتكار التقني المحلي وتقديم منتجات وحلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز التنافسية الوطنية.


وتُعد شركة MSA Capital المستثمر المؤسسي العالمي الأكثر نشاطًا، حيث تأسست عام 2014، ولها استثمارات في 9 شركات ناشئة في المملكة بأكثر من 45 مليون دولار، كما سهلت دخول 19 شركة عالمية إلى السوق السعودية؛ كما أنها تضم أكثر من 250 شركة عالمية، وتعمل من خلال الاتفاقية على زيادة عدد الشركات العاملة في المملكة وتعزيز النظام البيئي التقني.

يُعد استقطاب السعودية للشركات الصينية خطوة استراتيجية تعكس الرغبة في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مما يعود بالفوائد على الطرفين ويسهم في تعزيز الاقتصادين السعودي والصيني على حد سواء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...