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الخليج للمخازن تسجل نمواً قوياً بأرباحها في 2023

تعمل الخليج للمخازن في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في قطر والتي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية

فريق التحرير by فريق التحرير
الخليج للمخازن

كشفت شركة “الخليج للمخازن – جي دبليو سي” (GWC) التي تتخذ من قطر مقراً لها، أن نتائجها المالية لنهاية العام 2023 شهدت نمواً قوياً، إذ حققت أرباحاً صافية بقيمة 215 مليون ريال قطري في العام المالي 2023، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق.

وأوضحت في بيان نتائجها أنها سجلت إجمالي إيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 15% لتصل إلى 323 مليون ريال قطري. ونمت قاعدة أصول الشركة بنسبة 13% لتصل إلى 5.2 مليار ريال قطري.

وتعليقًا على ذلك، قال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن: “إن الأداء المتميّز لشركة الخليج للمخازن هو خير دليل على مبادراتنا الاستراتيجية، وحلولنا الابتكارية، والتزامنا الراسخ بالتميّز. هذا العام، شرعت مجموعة جي دبليو سي في رحلة طموحة لاستكشاف أسواق جديدة وتنويع خدماتها. حيث تعزز هذه التحركات الاستراتيجية مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، مما يمهد الطريق لاستمرار النمو والابتكار.”

وأضاف رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “على مدار أكثر من 20 عامًا من الريادة في الصناعة، أثبت فريق شركة الخليج للمخازن أن الالتزام والاجتهاد هما حجر الزاوية في التميز اللوجستي.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...