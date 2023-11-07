الإفلاس يضرب شركة أمريكية جديدة

تقدمت شركة “وي ورك” WeWork، الأمريكية الناشئة المدعومة من مجموعة “سوفت بنك” والتي أدى صعودها وهبوطها السريع إلى إعادة تشكيل قطاع المكاتب على مستوى العالم، بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة بعد تدهور رهاناتها على الشركات التي تستخدم المزيد من مساحات العمل المشتركة.

ويمثل طلب الحماية من الإفلاس كبوة جديدة لشركة مساحات العمل المشتركة، التي مرت بعدة أزمات بداية من الوباء وحتى الاكتتاب العام الفاشل في 2019.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في نيويورك، في طلبها للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، والذي تم تقديمه في نيوجيرسي، إن أصولها والتزاماتها تناهز 10 إلى 50 مليار دولار. ويسمح هذا الإفصاح للشركة بمواصلة العمل أثناء وضع خطة لسداد ديونها.

لماذا انهارت شركة “وي ورك”؟

توصلت الشركة إلى اتفاق شامل لإعادة هيكلة ديونها في أوائل 2023، لكنها سرعان ما تعثرت وواجهت أزمات مرة أخرى. وقالت في آب / أغسطس الماضي إن هناك “شكوكاً كبيرة” حول قدرتها على مواصلة العمل. وبعد بضعة أسابيع من ذلك، أشارت إلى أنها ستعيد التفاوض بشأن جميع عقود الإيجار تقريباً وتنسحب من المواقع “ضعيفة الأداء”.

وامتدت البصمة العقارية للشركة عبر 777 موقعاً في 39 دولة حسب البيانات التي تمتد حتى 30 حزيران / يونيو الماضي، مع إشغال قريب من مستويات عام 2019. لكن المؤسسة ما تزال غير قادرة على تحقيق أرباح.

وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2021 من خلال اندماجها مع شركة شيك على بياض بعد عامين من إلغاء الاكتتاب العام المخطط له وسط مخاوف المستثمرين بشأن حوكمة الشركة وتقييمها وآفاق نموها.

أدت الصفقة الفاشلة إلى استقالة مؤسس الشركة، آدم نيومان، من منصبه كرئيس تنفيذي، مع انخفاض كبير في تقييم “وي ورك”، بعدما وصل في السابق إلى 47 مليار دولار.

كما تعثرت شركات المساحات المكتبية المشتركة الأخرى بعدما قلب الوباء عادات العمل رأساً على عقب. وسعت شركة “نوتل” والشركتان التابعتان لمجموعة “إنترناشيونال ورك بليس غروب” (IWG) لطلب الحماية من الإفلاس في عامي 2021 و2020 على التوالي.