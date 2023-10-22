استقالة مدير قمة “الويب” اعتراضاً على دعم الغرب لإسرائيل

استقال المدير التنفيذي لقمة “الويب” بادي كوسغريف من منصبه، السبت، بعد انتقادات طالته بسبب موقفه من حرب إسرائيل وغزة، والتي جعلت عديد من المؤسسات تسحب مشاركتها.

وأوضح الأيرلندي كوسغريف في بيان مقتضب أنه للأسف، أصبحت تعليقاتي الشخصية مصدر إلهاء عن الحدث وأقدم مرة أخرى اعتذاري الصادق عن أي معاناة قد أكون تسببت بها، وفقاً وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت شركات عدة، من بينها “غوغل” و”ميتا”، أعلنت مقاطعة القمة بعد أن قال كوسغريف عبر منصة إكس إنه “صُدم من خطاب وتصرفات العديد من القادة والحكومات الغربية” دعما لإسرائيل.

وسبق وأن قال كوسغريب في يوم 13 أكتوبر إن جرائم الحرب هي جرائم حرب، حتى عندما يرتكبها حلفاء، وينبغي إدانتها.

ويعد كوسغريف المؤسس المشارك للمؤتمر التكنولوجي الذي تأسس عام 2009 في دبلن ويُعقد في لشبونة منذ عام 2016.

و أفاد متحدث باسم “قمة الويب” أن نسخة هذا العام ستشهد تواجد متوقع لحوالي 2300 شركة ناشئة وأكثر من 70 ألف مشارك في الفترة من 13 إلى 16 تشرين نوفمبر، وستعقد كما هو مقرر.

وبدأت الحرب بين أسرائيل وغزة في 7 أكتوبر، وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، وفق السلطات الإسرائيلية، في حين استشهد 4385 شخصاً، معظمهم من فلسطين، بينهم 1756 طفلا، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.