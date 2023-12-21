“الوسائل SMC” و”منتوس العالمية” توقعان اتفاقية لرعاية الأول بارك

أعلنت شركة “الوسائل SMC” عن توقيع شراكة استراتيجية مع “منتوس العالمية”، لتصبح منتوس بموجبها راعيًا “للأول بارك” الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود في الرياض.

وجاءت هذه الشراكة ضمن الخطط الاستراتيجية لشركة “الوسائل SMC” سعيًا في تحقيق أعلى معايير الاستثمار في المجال الرياضي، وتماشيًا مع “رؤية المملكة 2030” التي تهدف إلى تعزيز الأستثمار الرياضي في جميع أنحاء المملكة.

وقع الاتفاقية، كلًا من خالد بن وليد الخضير، الرئيس التنفيذي لشركة “الوسائل SMC”، وميلاد روحانا، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان في شركة Perfetti Van Melle.

ويجدر بالذكر ان الاتفاقية تضمنت منح “منتوس” حقوق وضع العلامات التجارية والمنتجات في مرافق الاول بارك ومنطقة المشجعين وغرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين.

وأعرب الخضير عن أعتزازه بهذه الشراكة التي تساعد على تحقيق افاق جديدة في مجال الاستثمار الرياضي، والتي تأتي ضمن جهود SMC في جذب المزيد من الشراكات المحلية والعالمية، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات وشراكات مبتكرة لعملائنا في انحاء المنطقة.

ومن ناحيته، قال روحانا: إن الحصول على لقب الراعي لملعب الأول بارك تُعد لحظة محورية بالنسبة لشركة بيرفيتي فان ميلي مينتوس غام، حيث تعمل على ترسيخ وجودنا في المشهد الرياضي في السعودية. ويساهم في تحقيق تطلعاتنا للمساهمة في رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر بأن “الوسائل SMC ” تعد جزءاً من أكبر مجموعة إعلامية محلية في المملكة العربية السعودية وهي مجموعة المهندس القابضة وتختص بتقديم أحدث الوسائل الإعلانية المتنوعة والتي يقودها فريق تنفيذي متطور وتُركّز على تقديم محتوى حصري ونوعي للجمهور. بالإضافة الي أنها تعد الوكيل الإعلاني والاستثماري الحصري للعديد من الوسائل الاعلامية والجهات الكبرى بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون وإذاعة روتانا اف ام والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وغيرها، كما ساهمت SMC في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية التي تقام في المملكة .

ويًعد “الأول بارك” وجهة رئيسية للأحداث العالمية في المجال الرياضي والترفيهي بالمملكة العربية السعودية. كما أصبح محور جذب فرص تعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات الدولية والاسماء العالمية، وبناء علاقات وشراكات استراتيجية في المجال الرياضي.