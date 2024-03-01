اتفاقية شراكة بين SMC و Webook لتقديم حلول إعلانية مبتكرة

وقعت شركة الوسائل (SMC) اتفاقية شراكة مع منصة Webook الإلكترونية لحجز تذاكر الأنشطة والفعاليات والتجارب الترفيهية والرياضية في المنطقة والعالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح SMC الوكيل الحصري لبيع وتسويق الإعلانات التجارية على منصة Webook، مما سيساهم في الوصول إلى جمهور واسع ومتنوع.

تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية هامة لكلا الطرفين، حيث ستعزز من حضور SMC في سوق الإعلانات الإلكترونية وتساهم في تحقيق النجاح والنمو في هذا القطاع.

من جهتها، ستستفيد منصة Webook من خبرة SMC في مجال الإعلان لتقديم حلول إعلانية مبتكرة للشركات والعلامات التجارية.