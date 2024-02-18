رفع حصته إلى 20%.. لماذا يرغب إيلون ماسك السيطرة على 25% من أسهم تسلا؟

رفع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا صانعة السيارات الكهربائية، حصته في الشركة إلى 20.5%، بقيمة 120 مليار دولار، وفقًا لبيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الصادرة نهاية الأسبوع الماضي.

وكان “ماسك” يمتلك في تسلا حصة تقدر بنحو 22% لكنه اضطر إلى بيع جزء كبير منها لتمويل عملية شراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر بقيمة 44 مليار دولار.

وتتكون حصة “ماسك” من 411.06 مليون سهم من أسهم تسلا العادية البالغة 3.19 مليار سهم، بالإضافة إلى خيارات لشراء 303.96 مليون سهم قابلة للممارسة خلال 60 يومًا من 31 ديسمبر، وفقا للبيانات.

لماذا يرغب ماسك السيطرة على 25% من أسهم تسلا؟

يُظهر ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة أن “ماسك” ليس بعيدًا عن الوصول إلى حصة 25% التي يرغب فيها، حيث يرغب في الحصول على مزيد من التأثير على الشركة لإبقائه محفزًا للعمل في مشروعات مختلفة تحت علامة تسلا التجارية، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ومنتصف شهر يناير 2024، عبر إيلون ماسك عن عدم ارتياحه لتطوير شركة تسلا لتكون رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات دون أن يكون متحكما في نسبة لا تقل عن 25% من التصويت.

وأوضح: “إذا كان لدي 25%، فهذا يعني أنني مؤثر، ولكن يمكن تجاوزه إذا صوت ضعف عدد المساهمين ضدي مقابل تصويتي لصالحي، أما عند نسبة 15% أو أقل، فإن نسبة المؤيد/المعارض التي ستتجاوزني تجعل عملية الاستحواذ من خلال المصالح المشكوك فيها سهلة للغاية”.

ووفقا لشبكة CNBC الأمريكية، فإن رغبة أغنى رجل في العالم/ لمزيد من السيطرة على شركة تسلا ستضع ضغوط ضخمة على مجلس إدارة الشركة في 2024.

الروبوت الآلي للشركة أوبتيموس

في أبريل 2022، توقع ماسك خلال مكالمة أرباح خاصة بالربع الأول لشركة تسلا أن الروبوت الآلي للشركة، أوبتيموس، سيكون في النهاية يستحق أكثر من تجارة السيارات ويستحق أكثر من القيادة الذاتية الكاملة.

كشفت تسلا النقاب عن نموذج أولي مبكر لأوبتيموس في يوم تسلا للذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2022، وقال ماسك في منشور حول هذا الحدث:” الهدف من يوم الذكاء الاصطناعي هو إظهار العمق الهائل واتساع نطاق تسلا في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الحوسبة والروبوتات.”

ومنتصف الشهر الماضي، نشر ماسك مقطع فيديو على موقع X يُظهر روبوت أوبتيموس أثناء تطويره لطي الغسيل على طاولة، على الرغم من أن الروبوت كان يعمل عن بعد وليس مستقلاً.

أغنى رجل في العالم



ووضعت الحصة الضخمة في تسلا، بالإضافة إلى حصص ملكيته في سبيس إكس ومنصة إكس، “ماسك” على رأس أغنى أغنياء العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية ما يزيد عن 213 مليار دولار، وفقًا لبيانات بلومبرج، التي تشير إلى أنه فقد نحو 15.5 مليار دولار منذ بداية عام 2024.