إنفيديا تتخطى التوقعات وتحقق قفزة في أسهمها

قفزت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 6% في تداولات ما بعد الإغلاق، مدفوعة بنتائج أعمال قوية في الربع الأول وتوقعات متفائلة للربع الثاني.

وتجاوزت إيرادات الشركة في الربع الأول التوقعات بكثير، مدعومة بالطلب المتزايد على رقائقها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 28 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين. وقد أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع قيمة الشركة السوقية بشكل كبير، حيث أضافت حوالي 140 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في تداولات ما بعد الإغلاق.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن خطة لتقسيم أسهمها وزيادة توزيعات الأرباح، مما زاد من جاذبية السهم للمستثمرين.

وقد انعكس هذا النجاح على أسهم شركات الرقائق المنافسة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، مثل AMD وBroadcom، والتي شهدت ارتفاعًا أيضًا.

وتعكس هذه النتائج مكانة إنفيديا الرائدة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، حيث تسيطر على أكثر من 80% من السوق.

وتستفيد الشركة من الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، حيث تتوقع الشركة تحقيق هامش ربح إجمالي معدل قوي في الربع الثاني.

وتؤكد هذه النتائج مكانة إنفيديا كمحرك رئيسي لتطوير الذكاء الاصطناعي والمستفيد الأكبر منه.