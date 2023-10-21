السيد العزوني

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إعمار تلغي فعاليات مجتمعية في دبي

أصدرت الشركة بياناً نشره حساب lovindubai على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، قالت فيه سيتم إيقاف الفعاليات والاحتفالات حتى إشعار آخر

السيد العزوني
إعمار

ألغت شركة إعمار العقارية الفعاليات والاحتفالات المجتمعية في مشاريعها العقارية في دبي بسبب الوضع العالمي الحالي.

وأصدرت الشركة بياناً نشره حساب lovindubai على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، قالت فيه سيتم إيقاف الفعاليات والاحتفالات حتى إشعار آخر نظرا للوضع العالمي الحالي والتحديات المستمرة التي يواجهها مجتمعنا العالمي.

إعمار

وتابعت: نحن نتفهم أن الفعاليات المجتمعية هي مناسبات عزيزة للكثيرين، وتم قرار الإلغاء تضامناً مع أولئك الذين يتأثرون بالأحداث الأخيرة.

واختتمت: خلال هذه الأوقات الصعبة نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإلغاء، ونحن نقدر التعاون خلال هذه الظروف الاستثنائية”.

يذكر أن شركة إعمار العقارية هي شركة تطوير عقاري تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي.

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