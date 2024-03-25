إريكسون تخفّض 1200 وظيفة في السويد

أعلنت شركة إريكسون لصناعة الاتصالات، أنها ستخفض 1200 وظيفة في السويد، أي ما يعادل 8.6% من قوّتها العاملة في البلاد، وذلك استجابةً لتوقعات السوق الصعبة لعام 2024، والتي تشهد انكماشًا متزايدًا وحذرًا من قبل العملاء.

وتُعزى هذه التحديات إلى تباطؤ حاد في استثمارات مشغّلي الاتصالات في أميركا الشمالية، وتباطؤ النمو في نشر شبكات الجيل الخامس في الهند.

وتسعى إريكسون من خلال هذه الخطوة إلى تحسين وضعها التنافسي وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

ويعد هذا القرار ثاني خفض للوظائف تقوم به إريكسون خلال عام واحد، حيث سبق وأن أعلنت عن التخلّي عن 8500 وظيفة في شباط/فبراير 2023.

وتُشير هذه التطورات إلى تغيرات جذرية في بيئة الأعمال لشركات الاتصالات، مما يدفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها وخططها المستقبلية.

وتُوظّف إريكسون حاليًا حوالي 14 ألف شخص في السويد من إجمالي 100 ألف موظف حول العالم. وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الثلاث الرئيسية المزوّدة لشبكات الهاتف المحمول في العالم، إلى جانب هواوي ونوكيا.

وتُواجه إريكسون، إلى جانب نوكيا، تحديات مماثلة في السوق، حيث أعلنت نوكيا في تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن خفض 14 ألف وظيفة من إجمالي 86 ألف موظف.