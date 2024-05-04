فريق التحرير by فريق التحرير

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بعد انخفاض المبيعات 19%.. أودي تسجل خسائر مليار يورو في الربع الأول من 2024

أظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في المبيعات، حيث انخفضت بنسبة 19% لتصل إلى 13.7 مليار يورو

فريق التحرير by فريق التحرير

واجهت شركة أودي الألمانية للسيارات، المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، بداية صعبة للغاية لعام 2024، حيث أعلنت اليوم عن خسائر مليار يورو في الأرباح وانخفاض المبيعات بأكثر من ثلاثة مليارات يورو في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

انخفاض ملحوظ في مبيعات أودي

وأظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في المبيعات، حيث انخفضت بنسبة 19% لتصل إلى 13.7 مليار يورو. وشمل هذا التراجع انخفاضًا بنسبة 5% في عمليات التسليم، وذلك بسبب تأثيرًا جزئيًا لمشكلات التوريد التي طالت بشكل خاص فئة السيارات الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة.

أودي

عامًا انتقاليًا للشركة

وفي هذا السياق، قال المدير المالي لشركة أودي، يورجن ريترسبرجر، أنه كان متوقع أن يكون عام 2024 عامًا انتقاليًا للشركة، مع التحديات التي تواجهها، وأشار إلى أن ذلك انعكس بشكل محدد على إنتاج محركات الأنواع الفاخرة “في6″ و”في8” ذات الربحية العالية.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه أودي تحديات أخرى تتمثل في تكاليف مبادرات نموذجية جديدة، وظروف السوق الصعبة في ألمانيا وأوروبا، وتأثير الإضرابات في المكسيك، وانخفاض قيمة السيارات المستعملة.

تعويض التحديات في النصف الثاني من العام

على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في النصف الأول من عام 2024، إلا أنها لا تزال متفائلة بتحقيق أهدافها السنوية. وتأمل الشركة في تعويض ما فاتها من خلال أداء قوي في النصف الثاني من العام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...