أمريكانا للمطاعم تحقق 259.5 مليون دولار صافي أرباح في 2023

حققت “أمريكانا للمطاعم” نتائج قوية لعام 2023، مع ارتفاع صافي الربح إلى 259.5 مليون دولار وارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.8%.

وافتتحت الشركة 300 مطعم جديد خلال العام، ليصل إجمالي عددها إلى 2435 مطعماً، واجهت الشركة بعض التحديات، مثل التقلبات في أسعار صرف العملات والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

الأداء المالي لأمريكانا للمطاعم:

بلغت إيرادات “أمريكانا للمطاعم” 2.413 مليار دولار، بنمو 1.5% على أساس سنوي.

خصصت الشركة 167.9 مليون دولار لافتتاح 300 مطعم جديد.

ارتفع التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 18.9% إلى 539.8 مليون دولار.

العلامات التجارية:

احتفلت “كي إف سي” بالذكرى السنوية الـ 50 لإطلاق عملياتها في المنطقة وافتتحت متجرها رقم 1000.

حققت “هارديز” إيرادات بلغت 395.5 مليون دولار وواصلت التركيز على خططها لتوسيع حضورها في المنطقة.

حققت “بيتزا هت” إيرادات بلغت 281.3 مليون دولار، بنمو 6.4%.

حققت “كرسبي كريم” إيرادات بلغت 97.8 مليون دولار، بنمو 8.3%.