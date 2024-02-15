فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inشركاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنساستثمارالمائدةبيانات السوقسوق العمل

أمريكانا للمطاعم تحقق 259.5 مليون دولار صافي أرباح في 2023

افتتحت الشركة 300 مطعم جديد خلال العام، ليصل إجمالي عددها إلى 2435 مطعماً.

فريق التحرير by فريق التحرير
أمريكانا للمطاعم

حققت “أمريكانا للمطاعم” نتائج قوية لعام 2023، مع ارتفاع صافي الربح إلى 259.5 مليون دولار وارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.8%.

وافتتحت الشركة 300 مطعم جديد خلال العام، ليصل إجمالي عددها إلى 2435 مطعماً، واجهت الشركة بعض التحديات، مثل التقلبات في أسعار صرف العملات والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

الأداء المالي لأمريكانا للمطاعم:

  • بلغت إيرادات “أمريكانا للمطاعم” 2.413 مليار دولار، بنمو 1.5% على أساس سنوي.
  • خصصت الشركة 167.9 مليون دولار لافتتاح 300 مطعم جديد.
  • ارتفع التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 18.9% إلى 539.8 مليون دولار.

العلامات التجارية:

  • احتفلت “كي إف سي” بالذكرى السنوية الـ 50 لإطلاق عملياتها في المنطقة وافتتحت متجرها رقم 1000.
  • حققت “هارديز” إيرادات بلغت 395.5 مليون دولار وواصلت التركيز على خططها لتوسيع حضورها في المنطقة.
أمريكانا للمطاعم
  • حققت “بيتزا هت” إيرادات بلغت 281.3 مليون دولار، بنمو 6.4%.
  • حققت “كرسبي كريم” إيرادات بلغت 97.8 مليون دولار، بنمو 8.3%.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...