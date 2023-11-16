أعلنت أمازون عن نيتها البدء ببيع السيارات، وكشفت عن باكورة جهودها من خلال الكشف عن شراكة واسعة النطاق مع هيونداي ، بما في ذلك مبيعات السيارات على موقع أمازون Amazon.com في عام 2024 في الولايات المتحدة.

ستسمح أمازون العام المقبل لوكلاء شركات السيارات ببيع السيارات عبر موقعها. شقت الشركة طريقها ببطء إلى مجال شراء السيارات من خلال إطلاق صالة عرض رقمية للمتسوقين للبحث عن المركبات ومقارنتها. ومع هذه الخطوة، سيتمكن المتسوقون من شراء السيارات على أمازون، لكن التاجر هو البائع النهائي.

وقد اختارت هيونداي أيضًا خدمات أمازون السحابية (AWS ) لتكون المزود السحابي المفضل لديها، وسيكون الجيل القادم من سيارات هيونداي أكثر استجابة وتفاعلية مع ألكسا المدمج في نظام السيارة. سيتمكن تجار السيارات العام القادم لأول مرة من بيع المركبات في متجر أمازون بالولايات المتحدة، وستكون هيونداي أول علامة تجارية متاحة للعملاء للشراء. ستسهل تجربة التسوق الرقمية الجديدة على العملاء شراء سيارة جديدة عبر الإنترنت، ثم استلامها أو تسليمها من خلال الوكيل المحلي في الوقت الذي يناسبهم. سيتمكن العملاء من البحث في أمازون عن المركبات المتاحة في منطقتهم بناءً على مجموعة من التفضيلات، بما في ذلك الطراز والتجهيزات واللون والميزات؛ اختيار سيارتهم المفضلة؛ ثم قم بالتحقق عبر الإنترنت من خلال خيارات الدفع والتمويل التي اختاروها – كل ذلك ضمن تجربة أمازون التي يعرفونها ويثقون بها بالفعل. ستخلق تجربة التسوق الجديدة هذه طريقة أخرى للتجار لبناء الوعي باختياراتهم وتوفير الراحة لعملائهم.