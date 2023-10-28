أكبر 10 شركات نفط وغاز بالعالم… أرامكو تتربع على العرش

تربعت عملاقة النفط أرامكو السعودية، على عرش أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز من حيث القيمة السوقية في العالم.

وبلغت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات نفط وغاز في العالم، أكثر من 3.843 تريليون دولار، وذلك حسب أسعار الأسهم في نهاية تعاملات الجمعة 27 أكتوبر 2023 بالبورصات العالمية.

3 شركات أمريكية ضمن أكبر 10 شركات نفط

احتلت الشركات الأمريكية 3 مراكز بقائمة أكبر 10 شركات نفط وغاز في العالم، فيما توزع باقي القائمة، إلى شركتين بريطانيتين، وشركة سعودية، وأخرى صينية، وفرنسية، وبرازيلية، وشركة نرويجية، وذلك حسب جنسية الشركات بالقائمة.

ورصد “أريبيان بزنس”، قائمة أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، وحلت عملاقة النفط أرامكو السعودية، بالمرتبة الأولى بالقائمة، بقيمة سوقية بلغت 2.142 تريليون دولار، بقيمة للسهم 8.86 دولارات.

أرامكو السعودية، اسمها الرسمي، هو شركة الزيت العربية السعودية، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، وهي أكبر شركة نفط في العالم، كما أنها 3 أكبر شركة بالعالم من حيث القيمة السوقية، وتمتلك أكبر احتياطي نفط خام مثبت في العالم، ويعمل لديها أكثر من 70 ألف موظف، وموظفة.

وبحسب بيانات موقع ” كمبينز ماركت كوب”، الذي يقوم بترتيب الشركات يوميا حسب القيمة السوقية، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، حلت شركة “إكسون موبيل” الأمريكية، في المركز الثاني بقائمة أكبر شركات النفط والغاز في العالم، بقيمة سوقية بلغت 418.28 مليار دولار، بقيمة للسهم 105.55 دولارات.

و “إكسون موبيل”، هي أكبر شركة نفط وغاز أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة إرفينغ بولاية تكساس، وتحل بالمرتبة ال 16 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وجاءت بالمرتبة الثالثة بقائمة أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، شركة “شيفرون” الأمريكية، بنحو 275.36 مليار دولار، بقيمة للسهم 144.35 دولارا.

و “شيفرون”، هي ثاني أكبر شركة نفط أمريكية وضمن أكبر 10 شركات نفط، تأسست في كاليفورنيا عام 1906، ويقع مقرها في سان رامون، وتعمل في 180 دولة حول العالم، وتحل بالمرتبة الـ 29 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

فيما جاءت بالمرتبة الرابعة بقائمة أكبر 10 شركات نفط وغاز في العالم من حيث القيمة السوقية شركة “رويال داتش شل” المعروفة باسم “شل”، بنحو 219.24 مليار دولار، بقيمة للسهم 66.36 دولارا.

و “رويال داتش شل”، المعروفة باسم “شل”، هي أكبر شركة نفط بريطانية، تأسست في هولندا عام 1907، ويقع مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا، وتحل بالمرتبة الـ 40 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتعمل في أكثر من 140 دولة.

وحلت بالمرتبة الخامسة بقائمة أكبر 10 شركات نفط وغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، شركة “بتروتشاينا” الصينية، بقيمة سوقية بلغت 179.22 مليار دولار، بقيمة للسهم 1.01 دولار.

و “بتروشاينا” الصينية المحدودة، هي أكبر شركة نفط صينية، ومقرها في بكين، وهي أكبر منتج للنفط في الصين، ولديها شبكة تضم أكثر من 18 ألف محطة وقود، وتحل بالمرتبة الـ 54 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وجاءت في المرتبة السادسة بقائمة أكبر 10 شركات نفط وغاز في العالم من حيث القيمة السوقية شركة “توتال إينرجي ” الفرنسية بقيمة سوقية، بنحو 158.78 مليار دولار، بقيمة للسهم 66.27 دولارا.

و “توتال إينرجي “، المعروفة اختصارا ب “توتال”، هي مجموعة شركات فرنسية للنفط والغاز تأسست عام 1924، ويقع مكتبها الرئيسي، في منطقة “تور توتال” غرب باريس، وتحل بالمرتبة الـ 63 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وفي المرتبة السابعة بقائمة أكبر 10 شركات نفط وغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، حلت شركة “كونوكو فيلبس” الأمريكية، بنحو 141.06 مليار دولار، بقيمة للسهم 117.80 دولارا.

و “كونوكو فيليبس”، هي ثالث أكبر شركة نفط أمريكية، يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس، وتحل بالمرتبة الـ 76 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتأسست نتيجة دمج شركتي كونوكو، وفيليبس، في عام 2002.

وجاءت شركة “بي بي” البريطانية، في المرتبة الثامنة بقائمة أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 110.29 مليارات دولار، بقيمة للسهم 38.64 دولارا.

و “بي بي”، المعروفة سابقا باسم “بريتيش بتروليوم”، مقرها في لندن، وهي ثاني أكبر شركة نفط بريطانية، وتحل بالمرتبة ال 99 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتمت خصخصتها عام 1976، ولها احتياطات نفطية مؤكدة تبلغ 17 مليار برميل من النفط، وتمتلك شبكة توزيع تتكون من أكثر من 20 ألف محطة وقود.

وحلت في المرتبة التاسعة بقائمة أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، شركة “بتروبراس” البرازيلية، بقيمة سوقية بلغت نحو 99.76 مليار دولار، بقيمة للسهم 15.33 دولارا.

و “بتروبراس”، هي أكبر شركة نفط برازيلية مملوكة للدولة، ومقرها الرئيسي في ريو دي جانيرو، وتحل بالمرتبة الـ 126 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وحلت في المرتبة العاشرة والأخيرة بقائمة أكبر شركات النفط والغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، الشركة النرويجية “اكوينور أيه أس أيه ” (Equinor ASA)، بنحو 99.35 مليار دولار، بقيمة للسهم 33.59 دولارا.

و “اكوينور أيه أس أيه “، هي أكبر شركة نفط نرويجية، ومقرها الرئيسي في ستافانجر بالنرويج، وتحل بالمرتبة الـ 130 في ترتيب أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، ولها مشروعات لإنتاج النفط، والغاز، والكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في العديد من دول العالم.