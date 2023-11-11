أكبر 10 شركات ربحاً في السوق السعودي خلال الربع الثالث من 2023… أرامكو تتصدر

تربعت عملاق النفط السعودي “أرامكو“، على عرش قائمة أكبر 10 شركات، حققت صافي ربح في الربع الثالث من 2023، بسوق الأسهم السعودية.

الـ 10 الكبار يربحون 144.87 مليار ريال

وحسب إحصائية لـ”أريبيان بزنس”، تستند على إفصاح الشركات المدرجة، نشرها موقع “تداول” السعودية، بلغ صافي ربح أكبر 10 شركات بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، نحو 144.867 مليار ريال، مقابل نحو 180.25 مليار ريال، صافي ربح حققتها تلك الشركات في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 19.63%.

البنوك تسيطر على قائمة أكبر 10 شركات رابحة في الربع الثالث من 2023

سيطر قطاع المصارف، على قائمة أكبر 10 شركات، حققت صافي ربح بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بـ 7 مراكز، فيما فاز بالثلاثة مراكز الباقية قطاع الطاقة، والاتصالات، والمواد الأساسية.

3 شركات من الكبار تتراجع أرباحهم

وحققت 3 شركات من قائمة الـ 10 الكبار بالسوق السعودي، تراجعا في صافي الربح خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي أرباحها عن نفس الفترة من عام 2022، وهي أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، وشركة سابك للمغذيات الزراعية.

وتراجعت أرباح أرامكو السعودية، خلال الربع الثالث من 2023، بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الكميات المباعة، فيما انخفضت أرباح مصرف الراجحي، بسبب انخفاض إجمالي دخل العمليات، أما هبوط أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية، فيعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43%.

“سابك” تخرج من القائمة بخسائر استثنائية

وتكبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، خسائر استثنائية قدرها 2.88 مليار ريال (770 مليون دولار)، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بتحقيقها أرباح بلغت 1.8 مليار ريال، في الربع نفسه من العام السابق، نتيجة صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد”، البالغة 2.93 مليار ريال، فيما يطلق عليه في أسواق المال اسم “خسائر غير نقدية”.

وفيما يلي جدولاً يوضح أكبر 10 شركات، حققت صافي ربح بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من 2023، وأسباب زيادة أو تراجع صافي الربح.

الرقم الشركة صافي ربح خلال الربع الثالث 2023 صافي ربح خلال الربع الثالث 2022 التغير % سبب الزيادة أو التراجع 1 أرامكو السعودية 112.19 159.12 – 23.21 انخفاض أسعار النفط وتراجع الكميات المباعة 2 البنك الأهلي السعودي 5.01 4.7 6.03 ارتفاع إجمالي دخل العمليات 3 الاتصالات السعودية “اس تي سي” 4.9 3.54 38.49 ارتفاع الإيرادات 4 مصرف الراجحي 4.155 4.355 – 4.59 انخفاض إجمالي دخل العمليات 5 بنك الرياض 2.089 1.827 14.32 ارتفاع إجمالي دخل العمليات 6 البنك السعودي الأول 1.83 1.506 21.51 ارتفاع إجمالي دخل العمليات 7 مصرف الإنماء 1.323 0.989 33.86 ارتفاع إجمالي دخل العمليات 8 البنك السعودي الفرنسي 1.245 0.961 29.55 ارتفاع إجمالي دخل العمليات 9 البنك العربي الوطني 1.076 0.921 16.83 ارتفاع إجمالي دخل العمليات 10 سابك للمغذيات الزراعية 1.049 2.331 – 55 انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسة 43% أكبر 10 شركات حققت صافي ربح بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من 2023