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أكبر 10 شركات ربحاً في السوق السعودي خلال الربع الثالث من 2023… أرامكو تتصدر

سيطر قطاع البنوك، على قائمة أكبر 10 شركات حققت صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الحالي، بـ 7 مراكز، فيما فاز بالثلاثة مراكز الباقية قطاع الطاقة، والاتصالات، والمواد الأساسية.

فريق التحرير by فريق التحرير

تربعت عملاق النفط السعودي “أرامكو“، على عرش قائمة أكبر 10 شركات، حققت صافي ربح في الربع الثالث من 2023، بسوق الأسهم السعودية.

"أرامكو" تتصدر أكبر 10 شركات، حققت صافي ربح في الربع الثالث من 2023، بسوق الأسهم السعودية.

الـ 10 الكبار يربحون 144.87 مليار ريال

وحسب إحصائية لـ”أريبيان بزنس”، تستند على إفصاح الشركات المدرجة، نشرها موقع “تداول” السعودية، بلغ صافي ربح أكبر 10 شركات بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، نحو 144.867 مليار ريال، مقابل نحو 180.25 مليار ريال، صافي ربح حققتها تلك الشركات في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 19.63%.

البنوك تسيطر على قائمة أكبر 10 شركات رابحة في الربع الثالث من 2023

الراجحي من أكبر 10 شركات ربحاً في السوق السعودي خلال الربع الثالث من 2023

سيطر قطاع المصارف، على قائمة أكبر 10 شركات، حققت صافي ربح بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بـ 7 مراكز، فيما فاز بالثلاثة مراكز الباقية قطاع الطاقة، والاتصالات، والمواد الأساسية.

3 شركات من الكبار تتراجع أرباحهم

وحققت 3 شركات من قائمة الـ 10 الكبار بالسوق السعودي، تراجعا في صافي الربح خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي أرباحها عن نفس الفترة من عام 2022، وهي أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، وشركة سابك للمغذيات الزراعية.

وتراجعت أرباح أرامكو السعودية، خلال الربع الثالث من 2023، بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الكميات المباعة، فيما انخفضت أرباح مصرف الراجحي، بسبب انخفاض إجمالي دخل العمليات، أما هبوط أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية، فيعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43%.

“سابك” تخرج من القائمة بخسائر استثنائية

وتكبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، خسائر استثنائية قدرها 2.88 مليار ريال (770 مليون دولار)، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بتحقيقها أرباح بلغت 1.8 مليار ريال، في الربع نفسه من العام السابق، نتيجة صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد”، البالغة 2.93 مليار ريال، فيما يطلق عليه في أسواق المال اسم “خسائر غير نقدية”.

وفيما يلي جدولاً يوضح أكبر 10 شركات، حققت صافي ربح بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من 2023، وأسباب زيادة أو تراجع صافي الربح.

الرقمالشركة صافي ربح خلال الربع الثالث 2023 صافي ربح خلال الربع الثالث 2022التغير %سبب الزيادة أو التراجع
1أرامكو السعودية112.19159.12– 23.21انخفاض أسعار النفط وتراجع الكميات المباعة
2البنك الأهلي السعودي5.014.76.03ارتفاع إجمالي دخل العمليات
3الاتصالات السعودية “اس تي سي”4.93.5438.49ارتفاع الإيرادات
4مصرف الراجحي4.1554.355– 4.59انخفاض إجمالي دخل العمليات
5بنك الرياض2.0891.82714.32ارتفاع إجمالي دخل العمليات
6البنك السعودي الأول1.831.50621.51ارتفاع إجمالي دخل العمليات
7مصرف الإنماء1.3230.98933.86ارتفاع إجمالي دخل العمليات
8البنك السعودي الفرنسي1.2450.96129.55ارتفاع إجمالي دخل العمليات
9البنك العربي الوطني1.0760.92116.83ارتفاع إجمالي دخل العمليات
10سابك للمغذيات الزراعية1.0492.331– 55انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسة 43%
أكبر 10 شركات حققت صافي ربح بسوق الأسهم السعودية، خلال الربع الثالث من 2023
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...