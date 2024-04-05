فريق التحرير by فريق التحرير

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أرتشيليك تستحوذ على عمليات ويرلبول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يُعدّ إتمام الاستحواذ على عمليات ويرلبول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوةً هامّة في مسيرة أرتشيليك نحو الريادة العالمية في مجال الأجهزة المنزلية.

فريق التحرير by فريق التحرير
أرتشيليك

أعلنت شركة أرتشيليك، الشركة الأم للعلامة التجارية بيكو، عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على عمليات شركة ويرلبول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتضمن الصفقة استحواذ أرتشيليك على كيانات ويرلبول في الإمارات والمغرب، وإدارة عمليات أعمال MDA الخاصة بـ ويرلبول في المنطقة.

ويُعدّ هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية هامة تهدف من خلالها أرتشيليك إلى تعزيز مكانتها كمزود عالمي رائد للأجهزة المنزلية المستدامة، وتوسيع بصمتها في هذه المنطقة ذات النمو السريع.

وأعرب أكين جارزانلي، رئيس التسويق ورئيس العملاء للشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، في أرتشيليك عن حماسه وثقته بشأن الصفقة، قائلاً: “نحن سعداء للغاية لإتمام عملية الاستحواذ على عمليات ويرلبول. تُعدّ هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، وتُقرّبنا أكثر من تحقيق طموحنا بأن نصبح الشركة رقم واحد في مجال الأجهزة المنزلية في المنطقة.”

وتعتزم أرتشيليك افتتاح مصنع فائق الحداثة في مصر قريبًا، مما سيساهم في تعزيز قدرتها على الابتكار وتقديم منتجات متميزة للسوق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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