أرباح نيسان أقل من التوقعات بسبب تراجع المبيعات

أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية عن انخفاض أرباحها التشغيلية للعام بأكمله عن التوقعات، حيث بلغت 530 مليار ين (3.4 مليار دولار) أي أقل بنسبة 15% عن التوقعات المعلنة في شباط/فبراير.

وتراجعت المبيعات الفعلية للشركة عن التوقعات أيضاً، حيث وصلت إلى 3.44 مليون وحدة مقابل 3.55 مليون وحدة متوقعة.

وعزت نيسان هذا التراجع إلى عدة عوامل، تشمل:

تشكيلة سيارات قديمة:

إذ لم تواكب نيسان التطورات في السوق، مما أدى إلى انخفاض الطلب على سياراتها.

إذ لم تواكب نيسان التطورات في السوق، مما أدى إلى انخفاض الطلب على سياراتها. نقص الخيارات الهجينة في أميركا الشمالية:

تزداد شعبية السيارات الهجينة، لكن نيسان تفتقر إلى تشكيلة واسعة من هذه السيارات في السوق الأميركية.

تزداد شعبية السيارات الهجينة، لكن نيسان تفتقر إلى تشكيلة واسعة من هذه السيارات في السوق الأميركية. المنافسة المتزايدة في الصين:

تواجه نيسان منافسة قوية من شركات صينية محلية في أكبر سوق للسيارات في العالم.

تواجه نيسان منافسة قوية من شركات صينية محلية في أكبر سوق للسيارات في العالم. الزلزال في اليابان:

أدى الزلزال الذي ضرب اليابان في بداية العام إلى تعطيل الإنتاج وتراجع المبيعات.

أدى الزلزال الذي ضرب اليابان في بداية العام إلى تعطيل الإنتاج وتراجع المبيعات. المشكلات اللوجستية:

حيث واجهت نيسان صعوبات في سلاسل التوريد، مما أثر على قدرتها على تلبية الطلب.

على الرغم من هذه التحديات، أعلنت نيسان عن خطط طموحة لزيادة مبيعاتها بمليون سيارة إضافية سنوياً بحلول عام 2027.

وتشمل هذه الخطط طرح العديد من الموديلات الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

كما أعلنت نيسان عن شراكة مع شركة هوندا موتور لتطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية.