ارتفاع صافي أرباح مجموعة STC السعودية في الربع الأول بـ 11.05%

أعلنت مجموعة STC السعودية ( مجموعة الاتصالات السعودية stc)، أكبر شركة اتصالات في المملكة، عن تحقيق نمو قوي في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 11.05% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي.

كشفت مجموعة STC السعودية التي تضم 13 شركة تابعة، عن تحقيقها صافي ربح قدره 3.65 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من 2025 بنسبة ارتفاع 11.05%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024.

وبحسب سياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة، فقد كشفت مجموعة STC السعودية، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد.

أبرز نتائج مجموعة STC السعودية

وأظهرت النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 نمو الإيرادات بنسبة 1.60% لتصل إلى 19.21 مليار ريال سعودي.

كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 5.01% ليبلغ 9.09 مليار ريال سعودي، فيما سجل الربح التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 2.02% ليصل إلى 3.58 مليار ريال سعودي.

وبدوره، ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بنسبة 5.25% ليصل إلى 6.12 مليار ريال سعودي.

إنجاز عالمي لمجموعة STC السعودية

وفي تعليقه على النتائج، أوضح المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة STC السعودية، أن الأداء المتميز للمجموعة في الربع الأول يعكس نجاح الاستراتيجية المستقبلية، حيث تم تسجيل نمو مستدام في مختلف المؤشرات المالية، معززًا بمبادرات نوعية في دعم المحتوى المحلي والابتكار التقني.

وأشار الوتيد، إلى إنجاز عالمي جديد للمجموعة في بداية عام 2025، تمثل في توطين البرمجيات الخاصة بتقنية الشرائح الإلكترونية بالتعاون مع “تالس السعودية”، ما جعل “stc“، أول مجموعة تقنية في العالم تحصل على شهادة ترخيص “SAS-UP”، من الجمعية الدولية للاتصالات المتنقلة (GSMA).

اتفاقيات استراتيجية مع شركة “Ooredoo” وشركة “AWS”

وضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة، وقعت مجموعة stc، اتفاقية إستراتيجية مع شركة “Ooredoo“، لإنشاء ممر دولي لشبكة الألياف البصرية الأرضية، بين المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

ويهدف المشروع إلى ربط محطات إنزال الكابلات البحرية، عبر شبكة متكاملة ذات مسارين احتياطيين، مما يعزز من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الإقليمية، ويدعم النمو الاقتصادي الرقمي.

حققت مجموعة ⁦#stc⁩ في الربع الأول من 2025، أرباحًا بلغت 3.65 مليارات ريال بزيادة قدرها 11%، والإيرادات وصلت إلى 19.2 مليار ريال بزيادة 1.6%، مع توزيع أرباح قدرها 55 هللة للسهم، ويعود هذا النجاح إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والسعي لتحقيق نمو مستدام. https://t.co/jT9bKXbW5q… pic.twitter.com/hKZvTdzdwz — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) April 27, 2025

كما وقعت المجموعة اتفاقية مع Amazon Web Services (AWS) لتعزيز مكانتها في مجالي الحوسبة السحابية، والذكاء الإصطناعي، وهو ما يدعم مساعي “stc”، في تقديم حلول رقمية متطورة تسهم في تسريع التحول الرقمي في المملكة والمنطقة.

وفي إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات الرقمية، طورت “stc”، شبكة الاتصالات في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى زيادة سرعة الاتصال بنسبة 120%، وضمان تجربة اتصالات متميزة لزوار المشاعر المقدسة في أوقات الذروة.