“إمباور” تعلن بلوغ إيراداتها 2.27 مليار درهم في 9 شهور

سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” إيرادات بقيمة 2.27 مليار درهم، لتبلغ أرباحها 1.07 مليار درهم إماراتي إماراتي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023

وأصدرت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي اليوم بياناً صحفياً نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلنت فيه عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشركة في البيان إن الأرباح المعلنة جاءت قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وبلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة “إمباور” 2.99 مليار درهم إماراتي (من أكتوبر 22 إلى سبتمبر 23) مقارنة بـ 2.73 مليار درهم إماراتي (من أكتوبر 21 إلى سبتمبر 22)، بنمو مميزاً بلغت نسبته 9.5 بالمائة.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.45 مليار درهم (من أكتوبر 22 إلى سبتمبر 23) مقارنة بـ 1.32 مليار درهم (من أكتوبر 21 إلى سبتمبر 22)، بنسبة نمو 9.5 بالمائة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نمت إيرادات “إمباور” والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.5% و7.5% على التوالي.

777 مليون درهم صافي أرباح

وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 6.1% ليصل إلى 777 مليون درهم إماراتي. ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت الشركة صافي ربح بلغ 685 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمر2023.

إمباور توزع أرباحاً بقيمة 425 مليون درهم

وقامت “إمباور” بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم إماراتي على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2023، وبذلك تكون الشركة قد التزمت توزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنويا بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وأرجعت “إمباور” نتائج النمو الاستثنائي خلال الربع الثالث من هذا العام، إلى الأداء الإيجابي للقطاع العقاري، وإلى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات “إمباور” لتبريد المناطق ومشاريعها الرائدة بمواقعها المميزة وجهودها المستمرة لتوسيع خدمات تبريد المناطق لتشمل مشاريع جديدة.