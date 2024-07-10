أرامكو تتجاوز التوقعات وتحقق 12.35 مليار دولار من بيع حصة إضافية

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 12.35 مليار دولار من بيع حصة إضافية في الشركة، وذلك بعد انتهاء ما يُعرف بخيار التخصيص الإضافي الذي يسمح للبنوك بزيادة عدد الأسهم المطروحة عند وجود طلب قوي من المستثمرين.

وكانت الحكومة السعودية قد باعت حصة نسبتها 0.64%، أي ما يعادل 1.545 مليار سهم، من شركة أرامكو بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الواحد في الشهر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 154 مليون سهم إضافي لمدير الاستقرار السعري، شركة ميريل لينش، لإعادة شرائها وإعادتها للحكومة في حال انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح.

ومع انتهاء فترة الاستقرار السعري، أعلنت شركة ميريل لينش السعودية عن ممارسة خيار الشراء لـ 154 مليون سهم إضافي بسعر الطرح البالغ 27.25 ريال للسهم. وبذلك، يصبح الحجم الإجمالي للطرح 1.699 مليار سهم عادي، بقيمة إجمالية تبلغ 46.31 مليار ريال (12.35 مليار دولار).

وتأتي هذه الصفقة في ختام جهود استمرت لسنوات لبيع حصة إضافية من واحدة من أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم، بعد الطرح العام الأولي الضخم الذي سجل أرقامًا قياسية في عام 2019.

جدير بالذكر أن فترة الاستقرار السعري استمرت لمدة 30 يومًا بعد انتهاء عملية بيع الأسهم، ولم يتم تنفيذ أي عمليات تهدف إلى استقرار السعر خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق، أعلنت أرامكو أن الاكتتاب قد جمع ما لا يقل عن 11.2 مليار دولار، مع تحديد الحجم النهائي بناءً على ما إذا كانت شركة ميريل لينش ستعيد شراء أي أسهم خلال فترة الاستقرار.

وعلى الرغم من كون هذه الصفقة أقل بكثير من الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو الذي بلغ قرابة 30 مليار دولار في عام 2019، إلا أنها لا تزال تمثل مصدرًا مهمًا للإيرادات بالنسبة للحكومة السعودية، التي لجأت إلى زيادة الاقتراض هذا العام وتتوقع عجزًا في الميزانية حتى عام 2026 على الأقل.

وتأتي هذه الإيرادات في وقت حرج، حيث تنفذ الحكومة خطة إنفاق ضخمة تهدف إلى خلق فرص عمل وتطوير مدن جديدة وإطلاق صناعات جديدة، مما سيعزز الاقتصاد السعودي بشكل كبير.