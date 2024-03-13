أديداس تعاني من أول خسارة سنوية في 30 عامًا

أعلنت شركة أديداس، عملاق الملابس الرياضية الألمانية، عن تكبدها أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من 30 عامًا في عام 2023، حيث بلغت الخسارة الصافية 58 مليون يورو في عام 2023، وفقاً لوكالة “رويترز“.

وعزت الشركة هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى قرار الشركة بقطع علاقاتها مع المغني الأميركي كاني ويست في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ووقف مبيعات سلسلة الأحذية الرياضية شديدة الربحية “ييزي”.

وعلى الرغم من التحديات، تتوقع أديداس تحسن أعمالها الأساسية باستثناء علامة ييزي، بنمو يصل إلى 10% على الأقل في النصف الثاني من 2024.

وتستفيد الشركة من موضة أحذية السويد ذات الكعب المنخفض “تيراس” مثل سامبا وغازيل، وزادت إنتاجها العام الماضي، مما ساهم في نمو مبيعات الأحذية بنسبة 8% في الربع الرابع، في حين انخفضت مبيعات الملابس بنسبة 13%.

وفي الصين، تتوقع أديداس انتعاشاً أقوى مع نمو المبيعات بمعدلات مزدوجة بعد ارتفاع بنسبة 8% في 2023.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 750 مليون يورو من مبيعات يزي العام الماضي، محققة ربحاً قدره 300 مليون يورو.

ورغم الخسارة الصافية، ستقترح أديداس توزيع أرباح بقيمة 0.70 يورو للسهم الواحد على أدائها في 2023.

ويأتي وضع أديداس الصعب في السوق الأميركية الشمالية الرئيسية في وقت تواجه فيه صناعة الملابس الرياضية ككل تحديات متزايدة، حيث تكافح العلامات التجارية الكبرى مع تباطؤ الطلب وارتفاع مستويات المخزون بشكل غير مسبوق.

وتتوقع أديداس استمرار ضعف أدائها في أمريكا الشمالية هذا العام، حيث تشير توقعاتها إلى انخفاض المبيعات بنحو 5% هناك خلال 2024. وعزت الشركة ذلك إلى ضعف الطلب والمخزون الفائض في المتاجر الأميركية.